برشلونة يفوز على أشبيلية بهدفين لهدف في الدوري الأسباني

مصدر الصورة Reuters Image caption ليونيل ميسي أحرز الهدف 469 له في مسيرته مع برشلونة

نجح مهاجم فريق برشلونة الأسباني لويس سواريز في الإبقاء على حظوظ المنافسة القوية لفريقه وعدم إهداره المزيد من النقاط لصالح منافسه اللدود ريال مدريد في الدوري الأسباني لكرة القدم "لا ليغا" بعد أن أحرز هدف الفوز لناديه أمام أشبيلية في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف.

وأحرز مهاجم منتخب الأوروغواي هدف الفوز من تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 61 من المباراة التي أقيمت الأحد بين الفريقين على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل النادي الأندلسي في الجولة 11 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

وهذا هو الهدف رقم 95 الذي يحرزه سواريز في 112 مباراة خاضها مع برشلونة.

وتقدم فيتولو لأشبيلية في الدقيقة 15 من المباراة قبل أن يتعادل ميسي بتسديدة رائعة من مسافة 18 ياردة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين فقط عن الريال، بينما توقف رصيد أشبيلية عند 21 نقطة.

ولاحت العديد من الفرص لبرشلونة الذي يقوده المدير الفني الأسباني لويس انريكي مع بداية الشوط الثاني بعد أن نجح الفريق في اختراق الدفاعات الحصينة للفريق الأندلسي.

ونجح حارس مرمى أشبيلية سيرخيو ريكو في إنقاذ مرماه من كرتين خطيرتين للإبقاء على حظوظ فريقه في المباراة بعد أن أبعد محاولة خطيرة للاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتتش وأنقذ ركلة أخرى من ميسي بعد تمريرة رائعة من سواريز.