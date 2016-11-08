مدرب إنجلترا يدافع عن لاعبي مان يونايتد بعد هجوم مورينو

مصدر الصورة REUTERS Image caption وجه جوزيه مورينو انتقادات حادة للاعبي مان يونايتد سمولنغ وشو لتراجع دورهما في الفريق

دافع جاريث ساوثجايت، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، عن لاعبي مانشستر يونايتد كريس سمولنغ، وليوك شو بعد الانتقادات الحادة التي واجهها من قبل المدير الفني لناديهما جوزيه مورينو.

ووجه مورينو اللوم إلى اللاعبين لغيابهما عن مباراة الفريق أمام سوانزي الذي فاز فيه مان يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم الأحد الماضي.

وقال المدير الفني لأولد ترافورد للاعبيه: "من أجل الفريق، لابد أن تفعلوا أي شيء".

وكان سمولنغ يعاني من إصابة في القدم بينما شارك شو في مباراة مان يونايتد أمام فنربخشة التركي في إطار دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي، وهي المباراة التي خسرها الفريق الإنجليزي.

وقال ساوثجايت إنه "من الواضح أن خطب ما سيء ألم باللاعبيْن".

وغاب لاعب قلب الدفاع سمولنغ، 26 سنة، والظهير الأيسر شو، 21 سنة، عن تشكيل منتخب إنجلترا يوم الجمعة أمام منتخب أسكتلندا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 الجمعة الماضية، كما لن ينضما إلى الفريق في المباراة الودية لمنتخب بلادهما أمام منتخب إسبانيا التي من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وشارك شو في ست مبارايات هذا الموسم منذ عودته من الإصابة بكسر مضاعف في الساق في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولدى سؤاله عما إذا كان اللاعبان "مدللان"، قال المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا: "لم أكون هذا الانطباع عنهما".

وأضاف: "أعرف ليوك جيدا، فقد كان يعاني من إصابة بالغة، وأعتقد أنه من السهل أن نحكم على الأشياء على أساس ما نراه من دون أن نعرفهم جيدا".

وشارك اللاعبان في عدد من المباريات بعد حقنهما بمسكنات للآلام هذا الموسم، وأشارت تقارير إلى أن شو "مندهش" من انتقادات مورينو.