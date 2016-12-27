أهم الأحداث الرياضية عام 2016

شهد عام 2016 العديد من الأحداث الرياضية البارزة، كان بعضها مفاجئا مثل فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبعضها حزينا مثل رحيل الملاكم محمد علي، والبعض الأخر مأساويا مثل تحطم الطائرة التي كانت تقل فريقا برازيليا لكرة القدم.

نلقي في هذا التقرير نظرة على أهم الأحداث الرياضية في عام 2016.

فضائح الفيفا وانتخاب إنفانتينو

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تولى السويسري جياني إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلفا للرئيس السابق، سيب بلاتر، الذي تنحى في أعقاب سلسلة من الفضائح.

ومنعت لجنة الأخلاق في الفيفا بلاتر، الذي ترأس الفيفا خلال الفترة بين عامي 1998 و2015، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب اتهامه بخرق مبادئها.

وفاز إنفانتينو، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بفارق 27 صوتا عن أقرب منافسيه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

فوز الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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توج الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، ليكون بذلك أول لاعب أفريقي وعربي يفوز بهذه الجائزة المرموقة وينضم إلى قائمة الأساطير التي حصلت على الجائزة من قبل مثل كيفن كيغن، وكيني دالغليش، وغاري لينيكر، وتيري هنري، وكريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، ولويس سواريز.

وقاد محرز فريقه ليستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، مسجلا 17 هدفا لفريقه ومساهما في 11 هدفا آخر بتمريراته الدقيقة ومراوغاته القاتلة.

كما منحت الصحافة الجزائرية محرز جائزة أفضل لاعب جزائري، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل اللاعبين الجزائريين في الدوري المحلي أو في الخارج.

فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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توج نادي ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وحقق ليستر سيتي ما وصت بـ "المعجزة" فقد فاز بلقب الدوري ولم يخسر خلال 36 مباراة سوى 3 مباريات فقط، بعد أن كان يكافح الموسم السابق من أجل البقاء في المسابقة.

وفاة كرويف

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توفي يوهان كرويف، المهاجم الهولندي الأسطوري الذي تولى تدريب نادي برشلونه لكرة القدم، عن عمر ناهز الـ 68 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة.

وفاز كرويف بكأس أوروبا ثلاث مرات متعاقبة مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، كما تولى إدارة نادي برشلونة وقاده للفوز بأولى بطولاته الأوروبية عام 1992.

وفاز كرويف بالكرة الذهبية ثلاث مرات، كما ساعد منتخب بلاده في الوصول إلى نهائي كأس العالم عام 1974، التي خسرها أمام ألمانيا الغربية.

كوبا أمريكا

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استضافت الولايات المتحدة بطولة كوبا أمريكا هذا العام بشكل استثنائي احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق المسابقة عام 1916.

وحصلت تشيلي على لقب البطولة بعد الفوز في المبارة النهائية على منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح.

وعقب انتهاء البطولة، قرر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي بعد إهدار إحدى ركلات الترجيح، ليخسر بلده رابع نهائي بطولة كبرى في تسع سنوات.

ثم عدل ميسي عن قراره وعاد للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وفاة محمد علي

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توفي أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي عن 74 عاما. حصد علي أول لقب عالمي له عام 1964 عندما هزم سوني ليستون، ثم أصبح أول ملاكم يحتفظ بلقب الوزن الثقيل ثلاث مرات.

كما حصل على لقب "رياضي القرن"، الذي تمنحه مجلة سبورتس الأمركية، وعلى لقب "شخصية القرن الرياضية" من بي بي سي.

وفضلا عن مهاراته الفنية وبطولاته على حلبة الملاكمة، تميز علي بوصفه شخصية عالمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

فوز البرتغال بكأس الأمم الأوروبية

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فازت البرتغال بكأس الأمم الأوروبية 2016 بعد تغلبها على فرنسا بهدف مقابل لا شيء، لتحصل على أول لقب دولي في تاريخها الكروي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يتمكن إيدر من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 110 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء.

أولمبياد ريو دي جانيرو

مصدر الصورة Reuters Image caption فريق اللاجئين المشارك في الألعاب الأولمبية 2016 يلتقط صورا له في ريو دي جانييرو

استضافت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية دورة الألعاب الأولمبية التي شارك فيها أكثر من مئتي دولة تمثل كافة قارات العالم.

وكانت فضيحة المنشطات الروسية وانتشار فيروس زيكا والقضايا المتعلقة بالأمن والبنية التحتية والملاعب في ريو قد طغت على الفترة التي سبقت افتتاح الدورة.

وشارك فريق من اللاجئين في المسابقة وضم رياضيين من جنوب السودان وسوريا والكونغو الديمقراطي وإثيوبيا.

وفاز منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في كرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد أن استعصت البطولة على راقصي السامبا على مدى فترة طويلة.

فوز صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب دوري أبطال أفريقيا على الرغم من خسارته أمام مضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد في إياب الدور النهائي.

وكان صن داونز قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب في بريتوريا، ليحصل على البطولة للمرة الأولى في تاريخه ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية.

فوز الأرجنتين بكأس ديفيز للتنس

توجت الأرجنتين بلقب كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال للمرة الأولى في تاريخها بعد نهائي دراماتيكي ضد كرواتيا باستاد زغرب أرينا.

كان منتخب الأرجنتين قد خسر لقب كأس ديفيز في أربعة نهائيات سابقة، وهو ما بدا أنه على وشك أن يتكرّر للمرة الخامسة ويذهب اللقب لصالح كرواتيا، لولا التغيرات التي حدثت في اللحظات الأخيرة، وسط هتافات صاخبة من قبل أكثر من 1500 مشجع، وكان من بينهم لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 1986.

تحطم طائرة الفريق البرازيلي

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تحطمت طائرة على متنها 81 شخصا، من بينهم فريق شابيكوينسي البرازيلي الذي كان من المقرر أن يلعب نهائي كأس أمريكا الجنوبية للأندية في كولومبيا.

ونجا ستة أشخاص من تحطم الطائرة، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إن أحد الناجين توفي متأثرا بجراحه.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم منح كأس "سود أمريكانا" للنادي البرازيلي، بعدما طالب نادي أتليتكو ناسيونال الكولومبي، الذي كان من المفترض أن يواجه الفريق البرازيلي، بمنح الكأس لشابيكوينسي.

وتقرر إقامة مباراة ودية بين منتخبي البرازيل وكولومبيا نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل لصالح مساعدة ضحايا حادث تحطم الطائرة.

فوز عموري بجائزة أفضل لاعب في آسيا

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فاز الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية 2016 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقدم عموري مستويات رائعة خلال هذا العام، حيث قاد نادي العين إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016، كما يواصل التألق مع منتخب الإمارات الذي ينافس بقوة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

فضيحة المنشطات الروسية

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كشف تقرير أن أكثر من ألف رياضي روسي بينهم رياضيون أولمبيون تعاطوا منشطات ضمن برنامج أشرفت عليه الحكومة الروسية بين عامي 2011 و 2015.

وجاء في التقرير المعروف باسم تقرير مكلارين والذي أعده فريق من المختصين لصالح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أن "الأمر تطور من مجرد التغطية على تعاطي المنشطات بشكل فوضوي إلى مؤامرة مؤسساتية منظمة بهدف المشاركة والحصول على ميداليات."

وصدر قرار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحظر مشاركة الفرق الروسية في البطولات الدولية بعد أن أصدرت ( وادا) تقريرا أثبت أن عددا من العدائين الروس تناولوا المنشطات أثناء المشاركة في بطولات دولية.

فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم.

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فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد حصوله عليها أعوام 2008 و2013 و2014.

وقاد رونالدو نادي ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا، ومنتخب البرتغال للحصول على كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

فوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية

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فاز نادي ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية على حساب نادي "كاشيما انتلرز" الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي. وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه للحصول على البطولة للمرة الثانية في تاريخه.