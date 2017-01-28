سيرينا ويليامز تحطم الرقم القياسي في الفوز ببطولات الغراند سلام

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فازت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بلقبها الثالث والعشرين من البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا.

جاء هذا بفوزها في المباراة النهائية من بطولة استراليا المفتوحة أمام شقيقتها الأكبر فينوس بنتيجة 6-4 و6-4.

وبهذا أصبحت سيرينا الأكثر فوزا ببطولات الفردي في تاريخ تنس المحترفين، إذ حطمت الرقم القياسي السابق الذي كان مُسجّلا باسم شتيفي غراف.

كما يعيدها الفوز لاحتلال المركز الأول في تصنيف اللاعبين المحترفين.

وعقب المباراة، قالت سيرينا إن شقيقتها كانت مصدر إلهام لها، وأنها لم تكن لتنجح لولا فينوس.

أما فينوس، التي فازت بسبعة من ألقاب البطولات الكبرى، فقالت إنها فخورة بشقيقتها الأصغر.

وتواجهت الشقيقتان ويليامز في ثماني مباريات نهائية ضمن مسابقات البطولات الكبرى، لكن ليس منذ عام 2009.

وبدأت سيرينا مشوارها مع البطولات الأربع الكبرى في استراليا في عام 1998.