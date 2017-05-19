ملياردير روسي يعرض مليار جنيه استرليني للاستحواذ على نادي أرسنال

مصدر الصورة Reuters Image caption عليشير عثمانوف يمتلك بالفعل 30 في المئة من أسهم أرسنال

قدم الملياردير الروسي ذو الأصل الأوزبكي عليشير عثمانوف عرضا للاستحواذ على غالبية أسهم نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم.

وتقدم عثمانوف، الذي يمتلك حصة قليلة من أسهم النادي لا تمكنه من إدارته، بعرض بلغت قيمته مليار جنيه استرليني لصالح المستثمر الأمريكي ستان كروينك الذي يمتلك 67 بالمائة من أسهم النادي.

وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن عثمانوف تقدم بعرضه الشهر الماضي إلى كروينك الذي لم يرد رسميا حتى الآن.

ويمتلك عثمانوف 30 في المئة من أسهم أرسنال، لكنه رغم ذلك ليس عضوا في مجلس إدارة النادي ولا يشارك في اتخاذ القرارات.

وكان عثمانوف قد أنحى باللائمة على كروينك الشهر الماضي بسبب وضع النادي المتردي في الدوري الانجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، قائلا إنه "ينبغي أن يتحمل قدرا كبيرا من الاخفاق الذي حاق بالفريق."

وأصبحت فرص الفريق في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل شبه منعدمة قبل الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

مصدر الصورة Reuters Image caption أرسين فينغر

ويوجه مشجعوا الفريق أغلب اللوم للمدير الفني الفرنسي أرسين فينغر ويطالبونه بالرحيل مؤكدين أنه "أفلس ولم يعد لديه ما يقدمه للفريق فنيا" بعد أكثر من 20 عاما في منصبه.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة أرسنال قرارهم بخصوص فينغر بعد لقاء الفريق مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويطالب عثمانوف بضخ مزيد من الاستثمارات في الفريق وشراء لاعبين مميزين والتعاقد مع مدير فني متمكن لدفع الفريق إلى تقديم أداء أفضل والمنافسة على حصد بطولات أكبر في انجلترا وأوروبا.

وترددت أخبار خلال الأيام الماضية مفادها أنه إذا رفض كروينك عرض عثمانوف فإن الأخير سيسحب استثماراته من أرسنال، وسيوجهها إلى فريق آخر في الدوري الانجليزي الممتاز وهو فريق إيفرتون ومقره في مدينة ليفربول.