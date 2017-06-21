ليفربول يقترب من ضم محمد صلاح من روما

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح قد يُصبح أغلى لاعب أفريقي على الإطلاق

بدأ نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم تكثيف مفاوضاته مع نادي روما الإيطالي من أجل نيل خدمات لاعب الجناح المصري محمد صلاح في صفقة قياسية قد تصل قيمتها إلى 39 مليون جنيه استرليني.

ويجري نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم مفاوضات مع نادي روما الإيطالي لضم المهاجم المصري محمد صلاح.

وكان صلاح ( 25 عاما) هدفا رئيسيا للمدير الفني لليفربول يورغن كلوب، وقد ينضم في صفقة تتجاوز قيمة ما دفعه ليفربول مقابل الاستعانة بآندي كارول عام 2011 والتي بلغت 35 مليون جنيه استرليني.

وتتواصل المفاوضات بين الناديين وهناك اهتمام من صلاح باللعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن قضى فترة قصيرة مع تشيلسي لم يحقق فيها شيئا يُذكر.

وإذا تجاوزت الصفقة 34 مليون جنيه أسترليني التي دفعها ليفربول للحصول على خدمات ساديو ماني، فإن محمد صلاح سيُصبح أغلى لاعب أفريقي على الإطلاق.

وكان اللاعب المصري اقترب بالفعل من الانضمام إلى ليفربول قبل انتقاله إلى تشيلسي، قادما من بازل السويسري، في صفقة بلغت 11 مليون استرليني في يناير/كانون الثاني عام 2014.

وبعد ست مباريات فقط في الدوري الانجليزي الممتاز، انضم صلاح إلى نادي فيورنتينا الإيطالي من تشيلسي على سبيل الإعارة، ثم أُعير إلى روما قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي الصيف الماضي، مقابل نحو 15 مليون استرليني.

لكن ليفربول اقترب الآن من إتمام صفقة انتقال صلاح، والذي قد يوقع على عقد مع الفريق يمتد لأربع سنوات.

وقدم صلاح أداء قويا مع روما، وساعده في إنهاء الموسم في المركز الثاني في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (سيريا ايه)، وسجل 15 هدفا في 31 مباراة شارك فيها مع الفريق.

وتعاقد ليفربول بالفعل مع مهاجم تشيلسي الشاب، دومينيك سولانكي (19 عاما)، والذي سينضم لصفوف الفريق اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.