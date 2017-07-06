مانشستر يونايتد يضم البلجيكي لوكاكو مقابل 75 مليون استرليني

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان لوكاكو العامل المشترك في 51 في المئة من أهداف إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق، يضم بموجبه لاعب إيفرتون روميلو لوكاكو مقابل نحو 75 مليون جنيه استرليني.

وسجل المهاجم البلجيكي 25 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وبعد انضمام لوكاكو، 24 عاما، سيتوقف مانشستر يونايتد عن محاولة ضم نجم ريال مدريد، ألفارو موراتا.

ولم تكن صفقة لوكاكو مرتبطة بالمفاوضات الدائرة من أجل عودة نجم مانشستر يونايتد واين روني إلى ناديه القديم إيفرتون.

ويأمل المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو أن ينهي صفقة لوكاكو بصفة رسمية قبل سفر الفريق إلى الولايات المتحدة يوم الأحد، استعدادا للموسم الجديد.

وكان مورينيو قد وضع لوكاكو ضمن قائمة من المهاجمين، وأرسلها إلى نائب الرئيس التنفيذي للنادي، إيد وودوارد، قبل نهاية الموسم الماضي من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق.

وكانت بعض التقارير تتوقع أن يعود لوكاكو إلى ناديه السابق تشيلسي، الذي انضم إليه عام 2011 قادما من أندرلخت البلجيكي.

وانتقل لوكاكو من تشيلسي إلى إيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني، عندما كان مورينيو مديرا فنيا للبلوز عام 2014.

يذكر أن مينو رايولا هو وكيل أعمال لوكاكو، وهو أيضا وكيل أعمال بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان الذين انضموا إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، رفض لوكاكو عرضا هو الأعلى في تاريخ إيفرتون لتجديد عقده مع الفريق مقابل الحصول على 140 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وقال: "لا أريد أن أبقى في نفس المستوى، فأنا أريد أن أتطور وأعرف أين يمكنني القيام بذلك".