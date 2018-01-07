أنطونيو كونتي يصف جوزيه مورينيو بأنه "شخص تافه"

مصدر الصورة Reuters Image caption قال كونتي إن على مورينو أن "ينشغل بنفسه" وأن يهتم بفريقه ولا دخل له بما يجري في تشيلسي

وصف أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينو بأنه "شخص تافه"، وذلك استمرارا للتوتر في العلاقات بين المدربين في الفترة الأخيرة.

وقال مورينيو الجمعة الماضية إنه لن يتلقى عقوبة بالوقف عن ممارسة التدريب أبدا بسبب "التلاعب في نتائج المباريات" فيما يبدو أنه إشارة غير صريحة لكونتي الذي أوقف لأربعة أشهر للتلاعب في نتائج المباريات أثناء توليه تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي في موسم 2012-13 عقب فشله في تقديم تقرير يبرأ ساحته من التلاعب في نتيجة المباريات لصالح فريقه السبق سيينا.

وبرأت المحكمة الرياضية ساحة المدير الفني الإيطالي كونتي مما نسب إليه من اتهامات، مؤكدة أنه لم يرتكب أية مخالفات في هذا الشأن.

وقال المدير الفني لتشيلسي لبي بي سي: "أعتقد أن هناك نوع من التصريحات التي يطلقها البعض في محاولة لإيذاء الآخرين دون أن يكون على علم بالحقيقة، وأظن أن من يطلقها تافه."

وأجرت وسائل إعلام عدة مقابلات مع أنطونيو كونتي السبت الماضي، والتي وصف خلالها جميعاجوزيه مورينو بأنه "تافه".

وأضاف لمحطة إذاعة بي بي سي: "لا أدري متى نلعب أمام يونايتد؟ لكننا قد نلتقي في غرفة مغلقة، وساعتها سنحاول مناقشة هذه التصريحات. لكنني لا أعرف ما إذا كان مستعدا لمقابلتي في غرفة مغلقة أم لا."

وتابع: "لم تكن تلك التصريحات مفاجئة بالنسبة لي، وكان ينبغي أن يتحقق من معلوماته قبل أن يتكلم لأنه يعاني من فقدان الذاكرة.".

واستمر المدرب الإيطالي في حديث في محاولة لشرح ما حدث في إيطاليا، علاوة على استكمال الحديث عن المدير الفني لفريق مان يونايتد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption وصف كونتي جوزيه مورينو بأنه "تافه" عقب تعريض الثاني به أثناء مؤتمر صحفي

وقال كونتي، 48 سنة: "حقيقة أوقفت عن التدريب بقرار من المحكمة الرياضية لأربعة أشهر بعد فشلي في تقديم تقرير عن التلاعب في نتائج المباريات، لكني طلبت إعادة المحاكمة وبرأت المحكمة ساحتي."

ووجه خطابه لمورينو، قائلا: "قبل أن تدلي بهذا النوع من التصريحات، لابد أن تنتبه لما تقول لأنها تظهرك بمظهر الشخص التافه."

وأضاف أنه (مورينو): "كان تافها في كثير من المواقف، وهو تافه أيضا في الوقت الراهن، وأعتقد أنه سوف يكون تافها في المستقبل. كما أنني أرى أنه شخص تافه وأنه قليل الشأن."

وانتقد كونتي المدير الفني لمان يونايتد جوزيه مورينو، 54 سنة، لارتدائه قميصا موسوما بالحرفين "CR" لإظهار دعمه للمدير الفني السابق لتشيلسي كلاوديو رانييري عقب إقالة الثاني من ليستر سيتي في فبراير 2017.

وتابع: "أتذكر عندما أهان رانييري للغته الإنجليزية الركيكة، وعندما أقيل رانييري ارتدى مورينو قميصا يحمل أحرف أسمه، يا لك من شخص زائف."

ووصف المدير الفني لتشيلسي نظيره في مان يونايتد بأنه "يعاني في الفترة الأخيرة من فقدان الذاكرة، فعندما تتقدم في السن، قد تواجه ذلك الخطر، وهو ما قد أتعرض له أنا و أنت على حد سواء."

مصدر الصورة AFP Image caption هناك سجل حافل بالهجوم المتبادل بالتصريحات بين كونتي ومورينو

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