بعد 40 عاما، العراق يستضيف السعودية على ملعب البصرة ويفوز عليها 4-1

مصدر الصورة AFP Image caption حارس المرمى العراقي محمد حميد ينقذ كرة سعودية فيما يحاول زميله علي فايز عطية منعها من دخول المرمى

استضاف الأربعاء ملعب جذع النخلة في البصرة في العراق مباراة ودية كبيرة بكرة القدم بين المنتخبين العراقي والسعودي فاز فيها المنتخب العراقي على ضيفه بـ 4 أهداف لهدف واحد.

وأقيمت المباراة في الساعة السابعة من مساء الأربعاء (4 توقيت غرينتش) وجاءت ضمن مساعي العراق الدفع إلى رفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اقامة المباريات التنافسية في العراق.

مصدر الصورة AFP Image caption المشجعون قدموا الى الملعب لمشاهدة تدريبات المنتخب العراقي

وكان الفيفا رفع الحظر جزئيا قبل فترة عن المباريات الودية، وهو ما استغله العراق وأقام مباراة ودية مع سوريا على أرض ملعب كربلاء.

وتأتي أهمية المباراة مع السعودية كونها أول مرة تلعب فيها السعودية في العراق منذ نحو 40 عاما.

وهناك من يرى أن كرة القدم هي نافذة وانعكاس لتقارب بين البلدين تمثل بزيارات مسؤولين عراقيين إلى السعودية قبل فترة وتعليقات ايجابية متبادلة بين البلدين.

وأطلق على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ: (دارك يالأخضر)، ورحب من خلاله مغردون عراقيون بقدوم المنتخب السعودي إلى العراق لخوض المباراة وبادلهم الكلمات اللطيفة مغردون سعوديون.