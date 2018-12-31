نبيل رجب: تأييد الحكم بسجن الناشط البحريني 5 سنوات

31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، نددت منظمات حقوق الإنسان بالحكم على نبيل رجب

أيدت المحكمة العليا في البحرين سجن ناشط حقوق الإنسان خمسة أعوام بسبب انتقاده الحكومة على موقع تويتر.

وكان نبيل رجب قد أدين في فبراير/ شباط الماضي بنشر أخبار كاذبة، عندما اتهم سلطات السجون في بلاده بالتعذيب، وندد بالحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ويقضي نبيل حاليا عقوبة السجن عامين في قضية مشابهة. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد طالبت العام الماضي بالإفراج عنه دون شروط.

وتفرض السلطات البحرينية قيودا على المعارضة منذ الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011. وقد استعانت الحكومة بقوات من السعودية ودول خليجية أخرى لإخماد الاضطرابات التي شهدتها.

ويعد نبيل رجب من أبرز الوجوه التي شاركت في انتفاضة 2011.

وقد رفضت المحكمة العليا الطعن، الذي تقدم به محاميه، محمد الجيشي، وأيدت الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة وشائعات في زمن الحرب"، و"إهانة دول أجنبية"، و"إهانة وزارة الداخلية علنا"، في تعليقات نشرها على موقع تويتر.

ونددت منظمات حقوق الإنسان بالحكم، وعبرت الأمم المتحدة عن "قلقها بشأن قضية نبيل رجب".