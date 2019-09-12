ليونيل ميسي: كنت سأذهل بعودة نيمار إلى برشلونة

مصدر الصورة Reuters Image caption ميسي ونيمار وسواريز

قال ليونيل ميسي، قائد فريق نادي برشلونة الكاتالاني لكرة القدم، إنه كان "سيُذهل" بعودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف النادي، مصرّا في الوقت نفسه على أن برشلونة ما زال بامكانه الفوز بالألقاب دون نيمار.

وقال ميسي في حوار صحفي أجرته معه صحيفة سبورت الكاتلانية هذا الأسبوع إن عودة نيمار، الذي لعب في صفوف برشلونة بين عامي 2013 و2017، قبل أن ينتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من شأنها تعزيز حظوظ النادي.

وقال ميسي في الحوار الصحفي "سأكون مبتهجا للغاية لو عاد نيمار"، مضيفا "أتفهم بأن ذلك لن يتفق عليه الجميع، وهذا أمر متوقع بعد الملابسات التي احاطت بمغادرته والطريقة التي تخلى بها عنّا".

ولكنه عاد للقول "‘عندما تنظرون إلى الزاوية الرياضية، فنيمار بالنسبة لي يعد واحدا من أفضل لاعبي الكرة في العالم، وعودته إلى برشلونة كانت ستعزز بلا شك آمالنا في تحقيق ما نريده من نتائج".

وكان لغط كبير قد أحاط برغبة نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، بالانتقال من باريس سان جرمان - النادي الذي انفق مبلغا كبيرا بلغ 222 مليون يورو لشرائه من برشلونة في عام 2017. وكان ناديا برشلونة وريال مدريد يتنافسان على الاستحواذ عليه.

ولكنه باق في سان جرمان في الوقت الراهن.

وقال ميسي "لست محبطا. ولكني كنت سأكون أكثر سعادة في حال عودته إلى صفوف فريقنا، ولكن مع ذلك ذلك لدينا تشكيلة قوية بإمكانها التنافس على كل الألقاب حتى بدون وجود نيمار".

ونفى ميسي ما يقال من أنه استخدم نفوذه لمحاولة اجبار مجلس ادارة برشلونة على تمرير صفقة شراء نيمار.

وقال في هذا الصدد "لست هنا الشخص الذي يصدر الأوامر، ولم نقل يوما إنه من الضرورة إعادته. لم ندل بأي مطالب".

وكان رئيس مجلس ادارة نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قد قال الجمعة الماضية إن نيمار "فعل كل ما في وسعه أن يفعله" للعودة إلى الكامب نو، ولكن النادي الكاتالوني "لم يتمكن من الاستجابة" لمطالب باريس سان جرمان.

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