الاتحاد الاسباني يقرر تغريم برشلونة حول انتقال غريزمان ...300 يورو فقط

مصدر الصورة AFP Image caption انتقل غريزمان إلى الكامب نو في تموز / يوليو الماضي في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو

قررت لجنة المنافسة في الاتحاد الاسباني لكرة القدم تغريم نادي برشلونة 300 يورو فقط حول سعي النادي الكتالوني لضم مهاجم اتلتيكو مدريد، الفرنسي انطوان غريزمان.

وقررت اللجنة أن برشلونة انتهك الشروط المرعية في سعيه لضم غريزمان، الذي انضم للنادي الكتالوني في تموز / يوليو الماضي في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

وكان المهاجم الفرنسي قد انتقل إلى برشلونة بعد أن فعّل شرط التخلي عن عقده مع أتلتيكو، ولكن الأخير قدم شكوى تقول إن المفاوضات بين غريزمان وبرشلونة كانت تجري أثناء ما كان اللاعب متعاقدا معه.

ويسعى أتلتيكو للحصول على 80 مليون يورو اضافية، ويقول إن المبلغ الذي حصل عليه لقاء انتقال غريزمان "غير كاف" لتصفية العقد الذي كان يرتبط به اللاعب مع النادي.

وجاء في تصريح أصدرته اللجنة يوم الخميس إن نادي برشلونة انتهك شروط الاتحاد الاسباني لاطلاقه مفاوضات مع غريزمان وهو لا يزال متعاقدا مع أتلتيكو ودون موافقة الأخير، ولكن الاتحاد برأ اللاعب من أي مسؤولية.

ويقول موقع ماركا الكروي الاسباني إن المفاوضات بين النادي الكتالوني وغريزمان جرت في أيار / مايو الماضي، بعد أن أحاط اللاعب ادارة النادي علما برغبته في الانتقال إلى برشلونة.

وقالت لجنة المنافسة في الاتحاد الاسباني إنه لم يثبت بأن غريزمان وقع عقدا مع برشلونة أثناء سريان عقده مع أتلتيكو.

وجاء في التصريح الذي أصدرته اللجنة أن "هذه اللجنة تعي جيدا بأن الغرامة البالغة 300 يورو، رغم قيمتها الرمزية، لن تشجع النادي المعاقب أو غيره من النوادي التي تجد نفسها في نفس الموقف في المستقبل على اتباع الشروط المرعية، ولكن هذا ليس سببا كافيا لاقناع اللجنة باختيار سبيل آخر - مثل اغلاق الملاعب على سبيل المثال - لأن اجراء كهذا لا يطبق إلا في حالات ذات طبيعة مختلفة".