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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه لم يعتمد صوتين من مصر لمحمد صلاح، في مسابقة أفضل لاعب في العالم، لأن توقيعهما كتب بالأحرف الكبيرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قال إن شوقي غريب، القائم بأعمال مدرب منتخب مصر، وقائد الفريق أحمد المحمدي صوتا لصالح محمد صلاح.

وحل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رابعا في قائمة أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، بعد ليونيل ميسي، وفان دايك، وكريستيانو رونالدو.

وقال الفيفا إن "التوقيعات على استمارات التصويت كانت مكتوبة بحروف كبيرة، وبالتالي بدا أنها غير صالحة".

كما غاب عن بطاقات التصويت توقيع إلزامي من جانب الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف الفيفا أنه اتصل بالاتحاد المصري لكرة القدم مرتين، في 19 أغسطس/ آب لتقديم استمارات التصويت الموقعة بشكل صحيح، لكنه لم يتلق ردا في الوقت المناسب لفرز الأصوات.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، أنه تحدث مع اللاعب، قائلا "تحدثت مع صلاح وشرحت له أنه كان خطأً إداريا".

تصويت نيكاراغوا

وفي سياق متصل، شكك خوان باريرا قائد منتخب نيكاراغوا في صحة تصويت بلاده في مسابقة جوائز أفضل لاعب، حيث قال إنه لم يصوت.

لكن سجلات الفيفا أشارت إلى أن باريرا صوت لصالح ليونيل ميسي كأفضل لاعب، ويورغن كلوب في ليفربول كأفضل مدرب.

وقال الفيفا إنه طلب من اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم التحقيق في الأمر، بعد تلقيه "استمارات تصويت موقعة من اللاعب".