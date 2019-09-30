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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بيانا بشأن أزمة مباراة نادي "الزمالك" المصري و"جينيراسيون فوت" السنغالي في مباراة إياب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أكد فيه أنه يتابع تفاصيل الأزمة بين الفريقين، وسوف يصدر قرارا باتا في الأزمة في وقت لاحق.

وبدأت الأزمة عندما تغير مكان عقد اللقاء من القاهرة للإسكندرية، وموعد اللقاء من السبت 28 سبتمبر/أيلول، إلى يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، في الوقت الذي يقول فيه الفريق السنغالي إنه لم يبلغ بهذا التعديل.

ورفض "جينيراسيون فوت" نقل المباراة من ملعب "بتروسبورت" في القاهرة إلى ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لاتخاذ مثل هذا القرار، الذي قيل إنه قد اتخذ بناء على دواع أمنية، في القوت الذي أقيمت فيه مباريات أخرى في القاهرة في نفس اليوم في إطار بطولة الدوري العام المصري.

وكان "جينيراسيون فوت" قد أصر على إقامة المباراة في موعدها ومكانها المحدد سلفا في القاهرة، وذهب إلى ملعب بتروسبورت مساء السبت للتدريب، لكنه فشل في الدخول إلى الملعب، وأبلغ أنه لا يوجد لدى مسؤولي الملعب ما يفيد بإقامة اللقاء في هذا الموعد وهذا المكان.

وأضاف الكاف في خطابه الموقع من السكرتير العام للكاف معاذ حجي: "عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يدرس (الكاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة".

ويشير البيان إلى إقامة مباريات نادي "إنبي" أمام نادي "طلائع الجيش" على ملعب بتروسبورت، ونادي "مصر اف سي" أمام "أسوان" على ملعب الكلية الحربية، و"المقاولون" أمام "سموحة" على ملعب "الجبل الأخضر" لنادي المقاولين يومي 26 و 28 سبتمبر/ أيلول.

وأضاف الكاف أن القرار النهائي بشأن مباراة نادي الزمالك وجينيراسيون سوف يُعلن "بمجرد اجتماع اللجان المعنية".

وكان مراقب المباراة قد حضر يوم الأحد إلى ملعب برج العرب - حيث حضر فريق الزمالك وتغيب الفريق السنغالي - وانتظر لمدة 15 دقيقة، قبل أن يعلن فوز الزمالك بانسحاب منافسه.

لكن النادي السنغالي كان قد تقدم بشكوى للكاف وأعلن عن عدم خوضه المباراة بعد حضوره في الموعد المحدد سلفا، وعدم السماح له بالتدرب في النادي المعلن عنه، وتغير موعد ومكان المباراة دون إبلاغه بوقت كاف.

كان الفريق السنغالي قد فاز في لقاء الذهاب بين الفريقين بهدفين مقابل هدف واحد على أرضه.