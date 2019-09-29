مصدر الصورة Reuters Image caption هايدن لاعب نيوكاسل حصل على بطاقة حمراء في نهاية الشوط الأول وتسبب في خسارة فريقه بخماسية نظيفة

أمطر فريق ليستر سيتي الانجليزي شباك منافسه نيوكاسل يونايتد، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وبهذه النتيجة، صعد ليستر إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة من سبع مباريات، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة 21 نقطة من سبع مباريات، ومانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد16 نقطة من سبع مباريات أيضا.

بينما تراجع نيوكاسل إلى المركز قبل الأخير في جدول الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد خمس نقاط فقط، وزادت الضغوط التي يعاني منها الفريق مؤخرا، إذ لم يحقق سوى فوز واحد، وخسر أربع مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه أربعة أهداف فقط ودخل مرماه 13 هدفا.

أحرز أهداف ليستر ريكاردو بيريرا، في الدقيقة 16، وجيمي فاردي هدفين في الدقيقة 54 و64، ولاعب نيوكاسل بول دوميت (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 57، واختتم ويلفريد نديدي الأهداف في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

كما شهدت المباراة واقعة طرد لاعب نيوكاسل إسحاق هايدن، في الدقيقة 43، بسبب تدخل عنيف ضد اللاعب دنيس برايت، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وهيمن ليستر على مجريات المباراة تماما، وسدد لاعبوه خمس تسديدات، وأحرزوا خمسة أهداف، كما حصل الفريق على تسع ركلات ركنية، بينما لم يسدد لاعبو نيوكاسل أي كرة على مرمى المنافس، كما لم يحصلوا على أية ضربات ركنية طوال المباراة.

وبهذه النتيجة وهذا الأداء يصبح ستيف بروس، مدرب نيوكاسل، في موقف صعب حيث كان يأمل في تحقيق الفوز لاحتواء غضب الجماهير، وتحسين موقعه في جدول الدوري، وكان يحتل المركز 17 قبل المباراة، لكنه الآن تراجع ثلاثة مراكز إلى المرتبة 19 قبل واتفورد في آخر القائمة.

وبدأت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، أمس السبت، بفوز ليفربول المتصدر على شيفلد بهدف نظيف أحرزه الهولندي فاينالدوم، بينما حقق مانشستر سيتي فوزا مهما على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف السيتي غابرييل جيسوس، ورياض محرز، ورحيم سترلينغ، بينما أحرز دومينيك كالفرت ليون، هدف إيفرتون الوحيد.