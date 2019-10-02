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طرد نادي نيس الفرنسي اللاعب لامين ديابي-فاديغا بعد اعترافه بسرقة ساعة يدّ زميله في الفريق والتي تتجاوز قيمتها تتجاوز 76 ألف دولار.

وكان المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ، 21 عاما، قد فقد ساعته في غرفة تغيير الملابس يوم 16 سبتمبر/أيلول وقام بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وكان المهاجم ديابي-فاديغا، 18 عاما، ضمن فريق منتخب فرنسا تحت 18 عاما.

ووصل النادي مع ديابي-فاديغا إلى مفترق طرق يوم أمس الثلاثاء، بحسب بيان للنادي.

وجاء في البيان: "عقب واقعة سرقة ساعة كاسبر دولبرغ من غرفة تغيير الملابس، وما تلى ذلك من اعتراف اللاعب، قرر النادي فسخ العقد مع المهاجم، على أن يسري ذلك القرار في الحال".

وأضاف النادي في بيانه: "فوق أي اعتبارات رياضية أو مالية، لا يمكن لـ نيس ولا يسعه أن يقبل مثل هذا السلوك الذي يحمل في طياته خيانة للثقة التي تجمع بين كل موظفي النادي وجميع أعضاء عائلة القميص الأحمر والأسود".

وكان دولبرغ انتقل إلى نادي نيس قادما من أياكس هذا الصيف، بينما يلعب ديابي-فاديغا لـ نيس منذ ثلاث سنوات.