والد المغنية بيونسيه يكشف عن إصابته بسرطان الثدي

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كشف ماثيو نولز، والد مغنيتَي البوب الشهيرتين بيونسيه وسولانج، عن إصابته بمرض سرطان الثدي.

وتحدث ماثيو، 67 عاما، عن حالته في مقابلة تليفزيونية مع برنامج "جود مورنينغ أميركا" الذي تبثه شبكة تلفزيون "أيه بي سي" الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبُث الإعلان الترويجي للمقابلة يوم أمس الثلاثاء ليتزامن مع اليوم الأول من شهر التوعية بسرطان الثدي (أكتوبر/تشرين الأول).

وتعتبر إصابة الرجال بسرطان الثدي أمرا نادرا، وإذا حدثت فإنها عادة ما تأتي بعد سن الستين.

وفي ذلك الإعلان، يظهرماثيو وهو يتلقى سؤالا عن الطريقة التي ساق بها خبر إصابته بالمرض إلى أفراد عائلته.

وأكد ماثيو على صفحته على تويتر أنه سيكشف عن نبأ خاص في البرنامج الذي يذاع اليوم الأربعاء، داعيا جمهوره إلى المتابعة.

وكان ماثيو قد طلّق زوجته تينا، والدة المغنيتين بيونسيه وسولانج، عام 2011 وأنجب طفلين من زوجته الثانية، جينا.

سرطان الثدي لدى الرجال

هو مرض يندر بين الرجال مقارنة بالنساء، وكشف تقرير رسمي عن إصابة 319 رجلا بسرطان الثدي في المملكة المتحدة عام 2017، مقارنة بنحو 46 ألف امرأة في العام نفسه، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

وتتوقف حالة المصابين على مدى انتشار المرض في الجسم وقت التشخيص، بحسب خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

ويمكن الاستدلال بالعين على الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال عبر وجود ورم في الثدي، وانقلاب الحلمة إلى الداخل، وخروج سائل من الحلمة.