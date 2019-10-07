مصدر الصورة Reuters Image caption يهدف مانشستر سيتي إلى أن يصبح أول فريق يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي

قال مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه يعتقد أن فريقه قادر على اللحاق بفريق ليفربول، متصدر سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم "الفارق الكبير".

وجاءت تصريحات غوارديولا بعد هزيمة فريقه المفاجئة، بهدفين نظيفين أمام فريق ولفرهامبتون، ما جعله متخلفا الآن بفارق ثماني نقاط عن ليفربول.

وقال غوارديولا: "أعرف هؤلاء الشباب جيدا. لا يزال بإمكانهم تحقيق ذلك".

وبهذه الهزيمة يشهد فريق سيتي أسوأ بداية له، منذ موسم 2013/ 2014 تحت قيادة المدرب مانويل بيليغريني، واستطاع في النهاية الفوز باللقب.

وقال غوارديولا: "المسافة كبيرة، وأنا أعلم ذلك. لأسباب عديدة لم يفقدوا (ليفربول) أي نقاط. من الأفضل عدم التفكير في تقدم فريق ما بفارق ثماني نقاط. إننا في شهر أكتوبر. لا يزال هناك الكثير من المباريات".

ويهدف فريق سيتي إلى أن يصبح أول فريق يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري، منذ أن حقق مانشستر يونايتد ذلك بين 2007 و2009. وفي الفترة الأخيرة، أصبح سيتي أول فريق يحتفظ باللقب منذ ذلك الحين.

وقال غوارديولا: "معظم الفرق التي فازت باللقب في الماضي، لم تفز في العام التالي".

وفشل سيتي في الفوز بمباراتين من أول أربع مباريات له بالدوري على أرضه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

وقبل مباراة الأحد، كان سيتي هو الفريق الوحيد من بين "الستة الكبار"، الذي فشل فريق "الذئاب" في الفوز عليه منذ بداية الموسم الماضي، حيث هزم ولفرهامبتون الخمسة الآخرين في الدوري الممتاز، وأخرج ليفربول من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا: "كان يوما سيئا بالنسبة لنا. كان لدي شعور اليوم بأننا سنؤدي بمستوى أقل من المعتاد. واجهنا العديد من الفرق التي تدافع بعمق، وبطريقة أو أخرى وجدنا سبيلا للفوز، لكن اليوم واجهنا مشكلة".