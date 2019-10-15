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أحرز النجم كريستيانو رونالدو الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية في مباراة منتخب بلاده أمام أوكرانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وانتهت بفوز المنتخب الأوكراني بهدفين مقابل هدف.

وسجل رنالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الهدف رقم 95 في صفوف المنتخب ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين على المستوى الدولي ويتصدرها علي دائي، مهاجم المنتخب الإيراني، الذي سجل 109 أهداف لمنتخب بلاده.

وينضم رونالدو بهذا الهدف إلى نخبة من لاعبي العالم الذين وصلوا إلى 700 هدف فأكثر على مدار مسيرتهم الاحترافية.

وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة الإحصائيات القياسية لكرة القدم إلى أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي، انضم إلى قائمة أعظم الهدافين على صعيد المنتخبات ويتصدرها جوزيف بيكان النمساوي التشيكي برصيد 805 أهداف خلال مشواره الكروي.

ويحتل المركز الثاني في قائمة هذه النخبة أسطورة الكرة البرازيلية روماريو الذي سجل 772 هدفا، يليه مواطنه بيليه في المركز الثالث الذي سجل 767 هدفا.

ويحتل المركز الرابع نجم الكرة المجرية بوشكاش الذي أحرز 746 هدفا في حين سجل المهاجم الألماني مولر 735 هدفا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption انضم رونالدو إلى نخبة من أكبر هدافي كرة القدم في تاريخ اللعبة

وكان نادي ريال مدريد الإسباني هو المستفيد الأكبر من أهداف رونالدو، إذ سجل اللاعب البرتغالي 450 هدفا لصالح النادي الملكي علاوة على 118 هدفا أحرزها اللاعب مرتديا قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة من 2003 إلى 2009.

وتعد منتخبات أندورا، وأرمينيا، ولاتفيا، والسويد أكثر المنتخبات التي تلقت شباكها أهدافا من رونالدو بواقع خمسة أهداف في مرمى كل منتخب.

كما سجل رونالدو أربعة أهداف في مرمى كل من منتخبات إستونيا، وجزر فارو، والمجر، وليتوانيا، ولوكسمبرغ، وهولندا، لكنه لم يسجل في مرمى فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإنجلترا.

وعلى مستوى الأندية، سجل رونالدو 27 هدفا في مرمى أشبيلية، و25 هدفا في مرمى أتليتكو مدريد، و23 هدفا في مرمى خيتافي، و20 هدفا في مرمى سيلتا فيغو، 18 هدفا في مرمى برشلونة.

وليس بجديد على رونالدو كسر الأرقام القياسية، إذ حدث ذلك في أكثر من مناسبة على مدار مشواره الكروي.

ومن بين هذه الأرقام القياسية، أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا، وأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وأكبر عدد من الأهداف بقميص ريال مدريد، والمشاركة في أكبر عدد من المباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية علاوة على أكبر عدد من المشاركات مع منتخب البرتغال.

Image caption أحرز رونالدو 118 هدفا بقميص مان يونايتد

ويبدو أن قائمة إنجازات هذا اللاعب لا تنتهي، فما الذي لم يحققه من إنجازات في اللعبة حتى الآن؟

لا يزال اللاعب في منافسة مستمرة مع نجم برشلونة ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا.

وارتفع رصيد اللاعب البرتغالي إلى 605 أهداف على صعيد الأندية بعد تسجيله في مرمى بايرن ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز ميسي بفارق هدفين.

ويتقاسم ميسي ورونالدو لقب أكثر اللاعبين تهديفا في دوريات أوروبا الكبرى برصيد 419 هدفا لكل منهما. وفي الحقيقة سجل رونالدو 422 هدفا لكن أهدافه الثلاثة لصالح سبورتنغ لشبونة لم يتم احتسابها نظرا لأن الدوري البرتغالي لا يدخل ضمن الخمس دوريات الكبرى في أوروبا.