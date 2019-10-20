مصدر الصورة Getty Images Image caption آدم لالانا ينقد ليفربول من أول هزيمة له في الدوري الانجليزي

أنقذ البديل آدم لالانا فريق ليفربول من هزيمة أمام مانشستر يونايتد، ليبقى أبطال أوروبا دون هزيمة في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

ولعب ليفربول المباراة دون هدافه محمد صلاح، الذي أصيب في المباراة السابقة أمام ليستر سيتي.

وتقدم يونايتد في الدقيقة 36 من المباراة بهدف ماركوس راشفورد، احتسبه الحكم بعدما لجأ إلى الفيديو المساعد للتحقق من شرعية تدخل فيكتور ليندلوف لوقف ديفوك أوريغي، في اللقطة التي سبقت تسجيل الهدف.

وألغى الحكم بمساعدة الفيديو أيضا هدفا سجله ليفربول في الشوط الأول، لأن ساديو ماني لمس الكرة بيده قبل أن يسددها في شباك ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 58 من المباراة وجدت تمريرة، أندي روبرتسون، من الجهة اليسرى البديل آدم لالانا دون مراقبة فأسكن الكرة بكل هدوء في شباك مانشستر يونايتد، لينقذ فريقه من أول هزيمة في الدوري.

وضيع مانشستر يونايتد، الذي أدى مباراة قوية في جميع الخطوط، فوزا ثمينا كان يعيد له الثقة في استعادة مكانته في ترتيب الدوري.