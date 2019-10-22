Image caption محمد صلاح (يسار) ورياض محرز

ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام لاعبين عربيين، هما المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ويأتي صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومحرز، الذي يلعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن 30 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة، التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الشهيرة كل عام.

كما ضمت القائمة أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي. وكان اللاعبان قد فازا بالجائزة معا في عشر مرات سابقة.

ومن بين الأندية، استحوذ ليفربول الإنجليزي على نصيب الأسد من قائمة المرشحين، وذلك بسبعة لاعبين هم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، ترينت ألكسندر-أرنولد، جورجينيو فينالدم، فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر.

وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي تاليا بخمسة مرشحين هم: رياض محرز، رحيم سترلينغ، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، وسيرجيو أغويرو.

برشلونة: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، فرينكي دي يونغ، مارك - أندريه تير شتيغن.

ثم توتنهام هوتسبير بمرشحين هما: هوغو لوريس، وسون هيونغ - مين.

أرسنال بمرشح واحد: بيير -إيمريك أوباميانغ.

ومن بين أبرز الغائبين عن القائمة مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، نيمار، ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، بول بوغبا، ومهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين.

موعد إعلان الجائزة

سيتم إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد قد فاز بالجائزة في عام 2018، لينهي هيمنة ميسي ورونالدو عليها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يعتبر فان دايك لاعب ليفربول (وسط الصورة) من بين المرشحين المفضلين للفوز بجائزة هذا العام.

ويعتبر فان دايك لاعب ليفربول من بين المرشحين المفضلين للفوز بجائزة هذا العام، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا في أغسطس/ آب الماضي.

ما هي الجوائز الرئيسية الثلاث في كرة القدم؟

بدأت مجلة فرانس فوتبول في تنظيم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم منذ عام 1956، ولكن تم دمجها مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وذلك منذ عام 2010 حتى عام 2015.

لكن الفيفا أنهى علاقته بجائزة الكرة الذهبية في العام التالي، ليؤسس جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، فاز ليونيل ميسي بتلك الجائزة في نسختها الرابعة.

في هذه الأثناء، استمرت جائزة أفضل لاعب في أوروبا، التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منذ عام 1998 حتى الآن، مع تغير مسماها عدة مرات.

جائزة أفضل حارس مرمى

يتنافس أربعة من حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز على جائزة ياشين، التي سميت على اسم الأسطورة الروسي ليف ياشين، وهو الحارس الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية.

وهؤلاء هم حارس ليفربول أليسون بيكر، وإدرسون من مانشستر سيتي، وكيبا أريزابالاغا من تشيلسي، وهوغو لوريس من توتنهام.

ومن بين المرشحين أيضا مانويل نوير لاعب بايرن ميونيخ، سمير هاندانوفيتش لاعب إنتر ميلان، يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد، أندريه أونانا لاعب أياكس، ووجيتش شيتنسني لاعب يوفنتوس، وتير ستيغن من برشلونة.

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب صاعد؟

تسمى جائزة كوبا، ويتم منحها سنويا لأفضل لاعب كرة قدم تحت سن 21 عاما، وتنظمها مجلة فرانس فوتبول أيضا.

وهذه الجائزة مفتوحة أمام أولئك الذين يلعبون خارج أوروبا، وصدرت نسختها الأولى عام 2018، حيث فاز بها لاعب فريق باريس سان جيرمان ومهاجم المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم كيليان مبابي.

ومن بين المرشحين للجائزة هذا العام لاعب فريق بروسيا دورتموند وجناح منتخب إنجلترا، جادون سانشو، البالغ من العمر19 عاما، ومويز كين مهاجم فريق إيفرتون ومنتخب إيطاليا، البالغ من العمر19 عاما، ولاعب خط الوسط في أرسنال والمنتخب الفرنسي، ماتيو غندوزي، البالغ من العمر 20 عاما.

القائمة الكاملة لمرشحي جائزة الكرة الذهبية 2019:

فيرجيل فان دايك، ليفربول.

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي.

سون هيونغ - مين، توتنهام.

روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ.

روبرتو فيرمينو، ليفربول.

أليسون بيكر، ليفربول.

ماتياس دي ليخت، يوفنتوس.

كريم بنزيما، ريال مدريد.

جورجينيو فينالدم، ليفربول.

سيرجيو أغويرو، ليفربول.

فرينكي دي يونغ، برشلونة.

هوغو لوريس، توتنهام.

دوسان تاديتش، أياكس.

كريستيانو رونالدو، يوفنتوس.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان.

ترينت ألكسندر-أرنولد، ليفربول.

دوني فان دي بيك، أياكس.

بيير- إيمريك أوباميانغ، أرسنال.

مارك-أندريه تير شتيغن، برشلونة.

ساديو ماني، ليفربول.

ليونيل ميسي، برشلونة.

رياض محرز، مانشستر سيتي.

كيفن دي بروين، مانشستر سيتي.

كاليدو كوليبالي، نابولي.

أنطوان غريزمان، برشلونة.

محمد صلاح، ليفربول.

إيدن هازارد، ريال مدريد.

ماركينوس، باريس سان جيرمان.

رحيم سترلينغ، مانشستر سيتي.

جواو فيليكس، أتلتيكو مدريد.