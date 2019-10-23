دوري أبطال أوروبا: محمد صلاح يقود ليفربول ومواجهة مرتقبة بين أياكس وتشيلسي

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يشهد دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء عددا من المواجهات في إطار مباريات الجولة الثالثة من البطولة.

ويلعب أياكس أمستردام الهولندي على أرضه ضد تشيلسي الإنجليزي في مواجهة صعبة، بينما يستضيف جينك البلجيكي على ملعبه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، ويواجه الفريق النمساوي ريد بول سالزبورغ على أرضه فريق نابولي الإيطالي، كما يلعب فريق ليل الفرنسي على ملعبه ضد فالنسيا الإسباني، ويلتقي إنترميلان الإيطالي على أرضه مع بروسيا دورتموند الألماني، ويستضيف سلافيا براغ التشيكي فريق برشلونة الإسباني.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي الليلة مشاركة المهاجم المصري محمد صلاح الذي غاب جراء الإصابة عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وشهد أمس الثلاثاء عددا من اللقاءات كان أبرزها لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا، والذي شهد تألق لاعب السيتي الإنجليزي رحيم سترلينغ الذي سجل ثلاثة أهداف من أصل خمسة مقابل هدف واحد للفريق الإيطالي.

وبذلك حافظ نادي مانشستر سيتي على صدارة مجموعته.

كما سحق باريس سان جيرمان فريق كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة، سجل منها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف، بينما سجل رفيقه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدفين الآخرين.

وفاز أيضا توتنهام هوتسبر الإنجليزي بخماسية نظيفة على ريد ستار الصربي. وبذلك يكون النادي الإنجليزي قد رد اعتباره بعد خسارته الثقيلة في الجولة الثانية من البطولة ضد بايرن ميونخ بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ولعب أمس أيضا فريق أوليمبياكوس اليوناني ضد بايرن ميونيخ الألماني وانتهت المباراة بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وسجل اللاعب المغربي يوسف العربي هدفا لصالح فريقه اليوناني.

والتقى كذلك غلطه سراي التركي مع ريال مدريد الإسباني، وانتهى اللقاء بفوز النادي الملكي بهدف نظيف سجله الألماني توني كروس ليحفظ به ماء وجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يواجه خطر الرحيل عن النادي.