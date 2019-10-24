راموس يستأنف عقوبة مفروضة عليه بسبب صورته

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يستأنف سيرغيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حكما بغرامة فرضتها عليه سلطات الضرائب المحلية بشأن مخالفات تتعلق بحقوق استغلال صورته بين عامي 2012 و2014 ، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت رويترز عن صحيفة الموندو الإسبانية القول إن مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا فُرضت عليه غرامة بقيمة مليون يورو (1.1 مليون دولار) لكن راموس قال إنه سيطعن على القرار.

وقال راموس في بيان بهذا الشأن إن تغيير القانون كان سببا في عقوبة الغرامة.

وأضاف قائلا: "أعي تماما التزاماتي تجاه مصلحة الضرائب الإسبانية التي أبلغتني بمبلغ تسوية مختلف عن الفترة بين 2012 و2014 بعد تغيير المعايير التي أبلغتني بها المصلحة خلال السنوات الماضية وهو ما سددته بالكامل."

وقال :"إنها غرامة إدارية وليست عقوبة جنائية، وبالنظر إلى عدم موافقتي على تغيير المعايير من قبل مصلحة الضرائب ودفع التسوية الخاصة بي قررت استخدام حقي في الطعن على قرار المصلحة".

يذكر أن حكما بالحبس كان قد صدر ضد ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق مع تغريمهما عقب إدانتهما بالاحتيال الضريبي، ومع ذلك لم يتم حبسهما بعد الموافقة على تسوية بموجب القوانين الإسبانية.

مثير للجدل

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قد قرر عقوبة مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، في مارس /أذار الماضي بإيقافه عن المشاركة مباراتين بدوري أبطال أوروبا، وذلك "لتعمده بشكل واضح الحصول على بطاقة صفراء" أثناء مباراة الريال مع أياكس أمستردام في معقل الأخير.

واعترض راموس طريق لاعب أياكس، كاسبر دولبرغ، في الدقيقة 89 وحصل على بطاقة صفراء حين كان الريال متقدما بهدفين لهدف واحد، ما يعني إيقافه عن المباراة الثانية في دور الستة عشر.

وصرح مدافع الريال، البالغ 32 عاما، للصحفيين عقب المباراة، بأنه "كاذب لو ادعى أنه لم يتعمد الحصول على إنذار".

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وشرع "ويفا" في إجراء تحقيق وأوقف راموس عن المشاركة في مباراة إضافية لتعمده الحصول على إنذار.

وتعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء من أجل تقليل فرص الغياب عن مواجهة أكثر أهمية في مراحل لاحقة من المسابقة، حيث تُلغى كافة البطاقات بعد الوصول إلى الدور ربع النهائي.

إيقاف راموس مباراتين لتعمده الحصول على بطاقة صفراء"

"يويفا" يبحث التحقيق في إصابة محمد صلاح

ماذا حصل بين صلاح وراموس؟

وكان راموس قد أثار الكثير من الجدل في العالم العربي العام الماضي بعد الالتحام بينه وبين محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان نجم ليفربول، الملقب بالملك المصري، قد اضطر للخروج، وهو يبكي، من المباراة بعد 30 دقيقة فقط بسبب الإصابة بعد التحام قوي مع راموس.

وفاز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على الريدز في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف، ليحصل على لقب بطل أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه.