ليستر سيتي يحقق فوزا من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل جامي فاردي، 33 سنة، هاتريك في مرمى سوذمبتون

تمكن ليسترسيتي من تحقيق رقم قياسي جديد بعد الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة من العيار الثقيل بتسعة أهداف دون رد ، ليعزز من ترتيبه في جدول فرق الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم تتكرر هذه النتيجة الكبيرة منذ فوز مانشستر يونايتد بتسعة أهداف مقابل لا شيء على إبسويتش عام 1995.

وأحرز كلا من جامي فاردي وأيوزي بيريز، لاعبا ليستر سيتي، هاتريك لكل منهما لتصل مشاركتهما في هذا الفوز الكبير إلى ستة أهداف من إجمالي تسعة في مرمى سوث هامبتون الذي استكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط وسط ظروف جوية سيئة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أيوزي بيريز هو ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز هاتريك لمرتين على التوالي في مرمى نفس الخصم

ويحمل النصر الكبير لليستر رسالة إلى المنافسين على الدوري الإنجليزي، أبرزهم ليفربول ومان سيتي، تقول إنه عائد وبقوة إلى المنافسة على اللقب، خاصة بعد أن تمكن لاعبوه من تسجيل ثلاثة أهداف في العشرين دقيقة الأولى من اللقاء، وهو ما يتجاوز الأرقام المسجلة على مستوى أسرع تهديف في الدوري الإنجليزي منذ عام 1998.

كما يحافظ فاردي لليستر سيتي على المركز الأول بين أندية الدوري الإنجليزي من حيث خطورة الهجوم.

فرغم اقتراب مهاجم الفريق من الثالثة والثلاثين، لا تبدو على اللاعب أية إشارات إلى تراجع مستوى القدرات والأداء.

وبعد هذا الأداء الكارثي، يسافر ساوثهامبتون لمواجهة مانشستر سيتي في إطار مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الثلاثاء المقبل قبل استئناف مشاركته في الدوري الإنجليزي في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما يواجه ليستر سيتي بورتون في إطار نفس البطولة الثلاثاء المقبل أيضا قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي ومواجهة كريستال بالاس في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.