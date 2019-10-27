مصدر الصورة Getty Images Image caption صلاح أحرز هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والهدف الخمسين في مسيرته مع الريدز

حقق فريق ليفربول انتصارا هاما على توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعبه أنفيلد، لينهي الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ) على قمة الجدول برصيد 28 نقطة.

ونجح الريدز في تحويل تأخره بهدف منذ الدقيقة الأولى من زمن المباراة، إلى فوز ثمين بهدفين في الشوط الثاني، كما نجح النجم المصري محمد صلاح في رفع رصيده إلى 50 هدفا منذ انضمامه إلى ليفربول.

أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد بعد 48 ثانية فقط، من كرة قوية سددها النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لتصطدم بمدافع ليفربول ديان لوفرين، ثم القائم وترتد أمام المرمى ليسكنها كين برأسه في الشباك، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم.

وكثف ليفربول من ضغطه القوي على توتنهام، الذي تألق حارسه الأرجنتيني باولو غازانيغا، وأنقذ 12 تسديدة وضربة رأس في الشوط الأول فقط وحافظ على شباكه نظيفة.

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لكن تغير الموقف في شوط الثاني وقلب ليفربول الطاولة على ضيفه، وبعد سبع دقائق فقط تمكن من إدرك التعادل بكرة قوية من الكابتن جوردان هندرسون، في الدقيقة 52، وهو أول أهدافه مع ليفربول على ملعب أنفيلد منذ عام 2015.

وفي الدقيقة 74 أحرز محمد صلاح، الهدف الثاني لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة السنغالي ساديو ماني في منطقة جزاء توتنهام.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري هذا الموسم، وبلغت أهدافه مع ليفربول 50 هدفا في جميع المنافسات منذ انضمامه للفريق.

وخرج صلاح مصابا في الدقيقة 84، وحل محله جو غوميز.

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وبهذه النتيجة يحافظ ليفربول على قمة الدوري برصيد 28 نقطة، وفارق ست نقاط بينه وبين مانشستر سيتي، الذي فاز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، يوم السبت، ورفع رصيده إلى 22 نقطة.

بينما تراجع توتنهام إلى المركز 11 في جدول الدوري، برصيد 12 نقطة، بعد ان كان في المركز العاشر قبل المباراة، وارتفع الفارق بينه وبين ليفربول إلى 16 نقطة.