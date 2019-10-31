يورغن كلوب عن ليفربول ضد أرسنال: استمتعت بكل دقيقة في المباراة

مصدر الصورة Reuters Image caption اللاعبون الشباب كانوا حاضرين بقوة في الفريقين

تأهل فريق ليفربول إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة على حسب أرسنال، في مباراة مثيرة، انتهت في وقتها الأصلي، بتسجيل 10 أهداف كاملة، قبل أن تبتسم سلسلة ضربات الترجيح للفريق الأحمر.

واهتزت مدرجات ملعب أنفيلد احتفالا بفوز أصحاب الأرض وتأهلهم إلى الدور المقبل بعدما تمكن الحارس الشاب، كومهين كيليهر، من صد ضربة الترجيح الأخيرة، ليضمن فوز فريقه بخمس ضربات مقابل 4.

وكان هدف ديفوك أوريغي في الدقيقة 94 من المباراة، هو الذي دفع الفريقين إلى ضربات الترجيح، ويمكن فريقه من التعادل للمرة الثانية خلال المباراة.

واعتقد لاعب أرسنال، جو ويلوك، أنه أهدى فوزا تاريخيا لفريقه بملعب أنفليد، عندما سكنت تسديدته البعيدة شباك ليفربول في الشوط الثاني، ليتقدم الضيوف بخمسة أهداف مقابل 4، ولكن المباراة كانت تخبئ المزيد من الإثارة، فكان له أوريغي بالمرصاد في الوقت بدل الضائع.

وارتفعت حماسة مشجعي ليفربول لتبلغ مداها عندما سجل الشاب، كورتيس جونز، ضربة الترجيح الخامسة والأخيرة بهدوء كبير وطريقة فنية مُبهرة.

مصدر الصورة PA Image caption لاعبو ليفربول يحتفلون بالتأهل

وسجل لاعبو ليفربول، دون الثلاثي الناري: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، جميع ضرباتهم، ليضمنوا التأهل بعدما ضيع أرسنال الضربة الأخيرة.

"استمتعت كثير"

وبعد نهاية المباراة عبر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن سعادته بفوز فريقه الذي ضمن عددا كبيرا من اللاعبين الشباب، قائلا: "استمتعت بكل دقيقة في المباراة. وأنا سعيد أيضا بأداء اللاعبين الشباب، الذين سيتذكرون هذه الليلة المتميزة طوال حياتهم. فقد شاهد الحضور 19 هدفا بما في ذلك ضربات الترجيح، إنه أمر رائع".

مصدر الصورة Getty Images Image caption حارس ليفربول يتصدى بنجاح لضربة أرسنال الأخيرة

وأضاف: "كانت مباراة رائعة. ربما كمدرب لابد أن أقلق بشأن الأهداف التي تلقيناها، ولكن بصراحة لا أهتم بذلك هذه الليلة. لا أذكر أنني استمتعت بمباراة كرة قدم من قبل كما استمتعت بهذه المباراة".

وقال كلوب إن فريقه لن يلعب مباراة ربع النهائي، إذا لم يتم تغيير توقيتها حتى لا يتعارض مع مباريات كأس العالم للأندية.

ويتوقع أن تلعب مباريات ربع النهائي بداية من 16 ديسمبر/ كانون الأول، ولكن ليفربول ملتزم بالسفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وتجرى نهائيات كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون الأول، وتشارك فيها 7 أندية، ممثلة لمختلف قارات العالم.

ويضمن جدول مباريات ليفربول 7 مباريات في ديسمبر/ كانون الأول، إضافة إلى ربع نهائي كأس الرابطة المحترفة، فضلا عن نهائيات كأس العالم للأندية.

أرقام وأهداف

لم يتلق فريق ليفربول 5 أهداف على أرضه إلا مرتين في 66 عاما الأخيرة. وكانت المرة الثانية خسارة أم أرسنال بنتيجة 6 مقابل 3 في كأس الرابطة في 2007.

تعد هذه أكبر نتيجة في منافسات كأس الرابطة، بعد التعادل 6 أهداف مقبل ستة، بين داغينام وريدبريج عام 2014.