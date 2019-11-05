دوري أبطال أوروبا: ليفربول يفوز بصعوبة وتشيلسي يتعادل في مباراة عجيبة

مصدر الصورة Reuters Image caption أليكس أوكسليد تشامبرلين سجل هدف الفوز لفريق ليفربول

تصدر فريق ليفربول الانجليزي مجموعته في الدوري الانجليزي بعد فوز صعب على ضيفه نادي جنك البلجيكي بهدفين لهدف.

أما تشيلسي فقد اكتفى بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق أمام أياكس الهولندي، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين.

وفي الأنفيلد تقدم ليفربول في الدقيقة 14 من المباراة بهدف سجله، جورجينو ونيالدوم، مستغلا خطأ في إخراج الكرة من دفاع جنك.

ولم يتمكن أصحاب الأرض من فرض سيطرتهم على مجريات اللعب على الرغم من التقدم في النتيجة. وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق جاء هدف التعادل برأسية قوية من التانزاني، بوانا ساماتا.

وفي الشوط الثاني أهدى، أليكس أوكسليد تشامبرلين، الفوز لفريقه ليفربول بتسديدة أرضية في الدقية 53 من المباراة. وكان تشامبرلين سجل هدفين في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتصدر ليفربول مجموعته متبوعا بفريق نابولي الذي فرض عليه التعادل بملعبه فريق سالسبورغ.

8 أهداف كاملة

أما فريق تشليسي فتعادل بأربعة أهدف مقابل أربعة أمام أياكس الذي انهزم في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ولعب أياكس، الذي وصل إلى نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، بقوة وعزيمة، وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني كان متقدما على أصحاب الأرض بأربعة اهداف مقابل هدف واحد لتشيلسي.

مصدر الصورة Reuters Image caption ريس جيمس سجل هدف التعادل لفريقه تشيلسي

ولكن تشيلسي استعاد ثقته وأدرك التعادل في نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعبين اثنين من أياكس.

وتقدم أياكس في الدقيقة الثانية من المباراة بهدف سجله تامي أبراهام بالخطأ في مرماه. وعلى الرغم من تسجيل التعادل بعد دقيقتين فقط بفضل ضربة جزاء نفذها جورجينيو، إلا أن أياكس كان أكثر فاعلية واندفاعا إلى الهجوم.

فقد منح كوينسي بورميس التقدم مرة أخرى لفريقه أياكس برأسية في الدقيقة العشرين من المباراة. ثم عمق أياكس الفارق بعد 15 دقيقة، عندما سجل حارس تشيلسي، كيبا أريزابالاغا هدفا في شباكه، وهو يحاول التصدي توزيعة حكيم زياش.

وفي الدقيقة 55 سجل دوني فان دي بيك الهدف الرابع، قبل أن يقلص تشيزاري أزبيليكويتا الفارق إلى هدفين في الدقيقة 66 من المباراة.

وبعدها خسر أياكس لاعبين اثنين بالبطاقة الحمراء، أولهما داني بليند في الدقيقة 68 ثم جويل فالتمان بعد دقيقة واحدة فقط.

وفي الدقيقة 71 من المباراة سجل جورجينيو هدف تشيلسي الثالث من ضربة جزاء ، قبل أن يسجل ريس جيمس هدف التعادل.