محمد صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

مصدر الصورة PA Media Image caption صلاح غادر الملعب مصابا بعد مباراة مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب النجم محمد صلاح عن مباراتي منتخب بلاده المقبلتين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام كينيا وجزر القمر للإصابة.

وقال طبيب المنتخب المصري، في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للاتحاد، إن صلاح يعاني من إصابة وهو ما اتضح بعد الاختبارات التي أجراها له في القاهرة.

وكان صلاح قد خرج في الدقيقة 87 بعد تعرضه لكدمة في الكاحل في لعبة مشتركة مع البرازيلي فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي فاز بها ليفربول على سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وغاب صلاح عن مباراة فريقه السابقة أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بعد تأثره بإصابة في نفس الكاحل خلال تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري.

مصدر الصورة Peter Byrne

وكان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قد أوضح قبل مباراة سيتي الأخيرة أن صلاح ما يزال متأثرا بإصابته الأولى جراء تدخل تشودري العنيف الذي أثار غضب كلوب خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال كلوب "أعتقد أن الأمر مزعج بالنسبة له فهو لايزال يشعر ببعض التورم في الكاحل وقد تعاملنا معه لكنه عاد من جديد".

ومن المقرر ان يلتقي المنتخب المصري كينيا في افتتاح مبارياته في تصفيات أمم أفريقيا 2012 الخميس المقبل ثم منتخب جرز القمر الإثنين.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة التي تضم مصر وكينيا وجزر القمر وتوغو من 12 مجموعة تضم 48 فريقا يتأهل منهم 24 فريقا للنهائيات المقررة في الكاميرون.