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سجل ليونيل ميسي، نجم برشلونة هدف فوز منتخب بلاده الوحيد أمام غريمه البرازيل في مباراة ودية أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا أول هدف دولي لميسي منذ يوليو/ تموز الماضي.

وأضاع ميسي هدفا من ضربة جزاء تصدى لها أليسون، حارس مرمى البرازيل، الذي أنقذ شباكه من أكثر من فرصة تهديف. لكن نجم الأرجنتين تمكن من تعويض ما ضيعه بإحراز هدفه الدولي رقم 69 مع منتخب بلاده.

كما أضاع غابرييل جيزوس، لاعب منتخب البرازيل، ركلة جزاء أيضا.

وعاد مهاجم برشلونة إلى الملاعب بعد عقوبة الإيقاف، ومدتها ثلاثة أشهر، التي تلقاها إثر تصريحات قال فيها إن كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) "خصصت لتفوز بها البرازيل".

وكان منتخب البرازيل قد هزم الأرجنتين في الدور قبل النهائي قبل ملاقاة بيرو في نهائي كأس البطولة والفوز بها في يوليو/ تموز الماضي.

وفشلت البرازيل في الفوز بأي من المباريات الخمس التي خاضتها منذ فوزها بكوبا أمريكا.

وتواجه الأرجنتين أورجواي في تل أبيب في إسرائيل الاثنين المقبل، لكن المباراة قد تُلغى بسبب أعمال العنف بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي منتخب البرازيل بكوريا الجنوبية في أبو ظبي الثلاثاء المقبل، وهي المباراة الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق قبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتبدأ في مارس/ آذار المقبل.