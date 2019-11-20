توتنهام يقيل مدربه الأرجنتيني بوتشتينو وموينيو المرشح الأبرز لخلافته

مصدر الصورة Getty Images Image caption توتنهام أقال بوكيتينو بعد خمس سنوات ومن المحتمل التعاقد مع البرتغالي مورينهو

أقال فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، بعد خمس سنوات من قيادة الفريق، وسط تقارير عن أن خليفته قد يكون البرتغالي جوزيه مورينيو.

وجاءت الإقالة بعد تراجع أداء الفريق بصورة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل الفريق المركز الرابع عشر، في واحدة من أسوأ البدايات للفريق اللندني.

ويرى دان روان، المحرر الرياضي في بي بي سي أن البرتغالي مورينيو يظل المرشح الأبرز لخلافة بوتشتينو.

وعن قرار إقالة المدرب، قال دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام "كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير. اتخذ مجلس الإدارة القرار بعد تفكير وليس باستخاف أو تسرع".

وأضاف: "من المؤسف أن نتائج الفريق في البطولات المحلية، منذ نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد، كانت مخيبة للآمال".

وأكد ليفي أن مجلس الإدارة منوط به "اتخاذ القرارات الصعبة"، وقد اتخذ هذا القرار مع الأخذ في الاعتبار "العديد من اللحظات التي لا تنسى التي مررنا بها مع ماوريسيو ومعاونيه، لكننا نفعل ذلك من أجل مصلحة النادي".

ومن المقرر أيضا مغادرة بقية الجهاز الفني المعاون أيضا وهم الأرجنتيني خيسوس بيريز والمدربين ميغيل داغوستينو وأنتوني خيمينيز.

مصدر الصورة Getty Images Image caption توتنهام خسر نهاي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول

وأعلن توتنهام في بيان رسمي أن النادي سيقدم معلومات إضافية عن طاقم التدريب الجديد "في الوقت المناسب".

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وتولى بوتشتينو، 47 عاما، تدريب سبيرز قادما من ساوثهامبتون منذ مايو/آيار 2014، وحقق إنجازا كبيرا الموسم الماضي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام ليفربول في مدريد.

كما قاد توتنهام إلى نهائي كأس رابطة الأندية في أول موسم له، في حين احتل المركز الثاني في الدوري عام 2017، برصيد 86 نقطة، وكان أفضل هجوم وكذلك أفضل دفاع ودخل مرماه 26 هدفا فقط.

أما عن الموسم الماضي فقد أنهى الدوري في المركز الرابع، رغم بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن أداء الفريق كان مخيبا وفاز فقط في ثلاث مباريات من آخر 12 مباراة خاضها.

كما لم يتمكن الفريق من خوض مباريات الدوري على ملعبه وبين جماهيره لمدة 18 شهرا وكان يخوضها على ملعب ويمبلي، أثناء بناء ملعبه الجديد، ومع ذلك حقق نتائج رائعة.

لكن الأداء تراجع بشكل ملحوظ، فبجانب الأداء المخيب في الدوري خرج الفريق من بطولة كأس رابطة الأندية أمام كولشستر، الذي يلعب في الدرجة الثالثة في فضيحة مدوية. فضلا عن الهزيمة الثقيلة على ملعبه من بايرن ميونخ الألماني بسبعة أهداف مقابل هدفين، في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ومع هذا قال رئيس النادي ليفي: "ماوريسيو وطاقمه التدريبي سيظلون دائما جزءا من تاريخنا".

وأضاف :"معجب كثيرا بالطريقة التي تعامل بها مع الأوقات الصعبة بعيدا عن ملعبنا أثناء بناء ملعب جديد، والدفء والإيجابية التي نشرها. أود أن أشكره ومعاونيه على كل ما ساهموا به، وهم دائما موضع ترحيب هنا".

وعن وضع الفريق قال ليفي :"لدينا فريق موهوب. نحتاج إلى إعادة الحيوية والتطلع إلى تحقيق موسم إيجابي لجماهيرنا".

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محطات بوتشتينو مع توتنهام: