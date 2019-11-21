مصدر الصورة Getty Images Image caption لا يزال من المبكر معرفة هل يشارك محمد صلاح ضمن فريق مصر في أولمبياد 2020 بطوكيو

قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر تحت سن 23 سنة بأنه من السابق لأوانه تحديد إذا ما كان مهاجم ليفربول، محمد صلاح، سيكون أحد لاعبي المنتخب المتجاوزين للسن في أولمبياد العام المقبل.

وتأهل الفريق المصري لبطولة كرة القدم للرجال، على أرضه، في ألعاب طوكيو عندما وصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 عاما.

وعلى الرغم من أن التصفيات المؤهلة لكأس العالم للرجال في الألعاب الأولمبية مقصورة على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا، إلا انه يمكن لفرق اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا، تسمية ثلاثة لاعبين "من ذوي الأعمار الأكبر" للمشاركة في البطولة.

وقال غريب "كمصري، أنا فخور جدا بما يفعله صلاح مع ليفربول، إنه لاعب مذهل ويجعل الأمة بأكملها تشعر بالفخر".

وأضاف "لكن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كنت سأختاره ليكون معنا في طوكيو 2020. سأفكر في اللاعبين الذين سيحتاجهم فريقي ثم سأعلن عن التشكيلة النهائية".

وقال مهاجم فريق ستوك سيتي السابق رمضان صبحي، الذي يلعب حاليا مع النادي الأهلي المصري، إن صلاح كان على اتصال به حول تأهل الفريق للألعاب الأولمبية.

وقال صبحي: "اتصل بي صلاح هاتفيا أمس، وهنأنا على التأهيل، وقد شكرت له ذلك كثيرا".

وأضاف "أعتقد أيضا أنه من المبكر جدا الحديث عن اللاعبين الذين سينضمون إلينا في طوكيو، كان لدينا 21 مقاتلا في فريقنا تحت سن 23 عاما، في كأس الأمم الأفريقية، وقد قاموا بعمل رائع في البطولة.

وأردف "يجب على الجميع الاعتراف لهم بالفضل اولا، ومن ثم يمكننا الحديث عن من سينضم إلينا هناك".

ومن المقرر أن تلعب مصر مع ساحل العاج، الذي تأهل أيضا للأولمبياد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عاما الجمعة.

وسيحدد من هو الفريق الأفريقي الثالث المشارك في البطولة الجمعة، عندما تلعب غانا مع جنوب أفريقيا.