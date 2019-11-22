منتخب مصر يتوج بطلا لـ"كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما"

مصدر الصورة Reuters Image caption هذه أول مرة تتوج فيها مصر بهذه البطولة.

توج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا (تحت سن 23 عاما) في نسختها الثالثة بعد أن فاز على منتخب كوت ديفوار 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد القاهرة الدولي" مساء الجمعة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ثم سجل المصري رمضان صبحي هدف الفوز لفريقه في الشوط الإضافي الثاني.

وفي مشواره لمباراة النهائي لم يُمنَ المنتخب المصري، تحت قيادة مدربه شوقي غريب، بأي هزيمة.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه البطولة.

ووسط حضور جماهيري كبير ناهز تعداده السبعين ألفا، فاز منتخب مصر على نظيره الجنوب أفريقي في مباراة نصف النهائي التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أهداف نظيفة.

ومن المقرر أن تشارك مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن جاءت في المراكز الثلاثة الأول في كأس أمم أفريقيا (تحت سن 23 عاما).

وأقيمت النسخة الأولى، للبطولة التي تقام كل أربعة أعوام، في المغرب عام 2011 ، فيما أقيمت النسخة الثانية في السنغال عام 2015.