مصدر الصورة AFP Image caption محمد قاسم يمنح الفوز للمنتخب العراقي

حقق المنتخب العراقي لكرة القدم مفاجأة في بطولة كأس الخليج المقامة في قطر بفوزه على أصحاب الأرض وأبطال آسيا بهدفين مقابل هدف في افتتاح المسابقة.

بدأت المباراة سريعة ومفتوحة بين الفريقين، إذ كاد معز علي، هداف كأس آسيا، أن يفتتح التسجيل للمنتخب القطري بتسديدة في الدقيقة الخامسة ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى المنتخب العراقي.

وفي الدقيقة العاشرة من المباراة، كاد عبد الكريم حسن أن يتقدم لصالح قطر بتسديدة قوية، لكن براعة الحارس العراقي حالت دون ذلك.

ثم جاء دور المنتخب العراقي ليهدد مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 15 عن طريق مهند علي الذي توغل في منطقة الجزاء القطرية، ولكن الدفاع القطري أخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 18 من المباراة، منح محمد قاسم التقدم للمنتخب العراقي بتسديدة عرضية خادعت دفاع المنتخب القطري وحارس مرماه.

وعزز محمد قاسم رصيده ورصيد فريقه من الأهداف بعد 10 دقائق فقط بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس القطري من التصدي لها.

وحاول المنتخب القطري، الذي وجد صعوبة في فرض طريقة لعبه، تدارك التأخر من خلال تكثيف الهجمات عن طريق معز علي، وكريم بوضياف، وبوعلام خوخي، دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول في ملعب خليفة الدولي بالنتيجة التي أربكت لاعبي المنتخب القطري، وأذهلت جمهوره الذي خيم عليهم الصمت.

ودخل المنتخب القطري في الشوط الثاني بعزيمة وإصرار على الوصول إلى مرمى المنتخب العراقي. وتحقق لهم ذلك في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء نفذها البديل عبد العزيز حاتم.

وأعاد هدف حاتم الأمل للجمهور القطري، وحفز اللاعبين على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الهجمات على المنتخب العراقي، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وانتهت المباراة بفوز العراق.