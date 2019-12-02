مصدر الصورة Getty Images Image caption ميسي يقول إنه يعتبر نفسه محظوظا للغاية ومباركا.

فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

واحتل فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الانجليزي، المرتبة الثانية في المسابقة العالمية.

وقال اللاعب الأرجنتيني نجم فريق برشلونة إن لحظة فوزه بالجائزة للمرة السادسة "مختلفة تماما وسوف تعيش مع عائلته وأطفاله".

وبعد إعلان النتيجة، قال ميسي "كما قالت زوجتي، لا يجب أن تتوقف أبدا عن الحلم، بل عليك أن تعمل دائما من أجل تحسين مستواك ومواصلة الاستمتاع".

واعتبر اللاعب، الذي يوصف بالأسطورة، نفسه "محظوظا للغاية، ومباركا".

حصل ميسي، البالغ عمره 32 عاما، على الجائزة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 .

وتحسم نتيجة مسابقة الكرة الذهبية بأصوات الصحفيين حول العالم.

ونال ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي . وقاد منتخب الأرجنتين للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز الماضي.