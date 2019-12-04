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واصل ليفربول تقديم موسمه المميز محليا بتحقيق فوز جديد على ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وحرص المدير الفني لليفربول يورغن كلوب على منح النجم محمد صلاح راحة لمزيد من التعافي من الإصابة التي ألمت به في الكاحل.

وتقدم ليفربول عن طريق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقة السادسة ثم عزز السويسري شكوردان شاكيري بالهدف الثاني في الدقيقة 17.

وبعد 4 دقائق سجل مايكل كاين هدف إيفرتون الأول ليقلص الفارق إلا أن أوريغي عاود التسجيل لليفربول في الدقيقة 32.

وسجل السنغالي المتألق هذا الموسم ساديو ماني الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 45 قبل أن يحرز جورجيو فينالدوم خامس اهداف ليفربول في الدقيقة 90.

وبذلك يرفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 43 نقطة بعد 15 جولة في البطولة، محافظا على فارق النقاط الثماني الفاصلة بينه وبين أقرب منافسيه ليستر سيتي الذي فاز على ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما جيمي فاردي في الدقيقة 55 من ركلة جزاء و جيمس ماديسون في الدقيقة 95.

وفي قمة الأسبوع فانز مانشستر يونايتيد على ضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف.

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وتقدم يونايتيد مبكرا بهدف ماركوس راشفورد في الدقيقة السادسة ثم تعادل ديلي ألي في الدقيقة 39 وبعد 10 دقائق عاود راشفورد التقدم لأصحاب الأرض بهدف سجله من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع يونايتيد رصيده من النقاط إلى 21 في المركز السادس بينما تراجع توتنهام إلى المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

أما تشيلسي فعزز قبضته على المركز الرابع بتسع وعشرين نقطة بعد فوز هام على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم أصحاب الأرض بهدف لتامي أبراهام في الدقيقة 24 لكن محمود حسن اللاعب المصري تعادل للضيوف في الدقيقة 41.

غير أن أستون فيلا لم يهنأ بهذا التعادل طويلا فقد سجل ميسون ماونت مونت هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 48.

يذكر أن فاردي لاعب ليستر سيتي يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفا يليه أبراهام مهاجم تشيلسي برصيد 11 هدفا ثم اوبامايانغ مهاجم أرسنال برصيد 10 أهداف وساديو ماني هداف ليفربول برصيد 9 اهداف.