مصدر الصورة Getty Images Image caption يونايتد يسعى إلى تدارك الفرق بينه وبين سيتي في الدوري الانجليزي

يرى مدرب فريق مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشاير، أن فريقه أكبر من غريمه مانشستر سيتي، على الرغم من مركزه في ترتيب الدوري الانجليزي.

ويتواجه الفريقان السبت في مباراة يتوقع أن تكون نارية بين الجارين، قد تعزز فرص سيتي لإنهاء الموسم متقدما على يونايتد للعام السابع على التوالي، لأول مرة منذ الثلاثينات.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الانجليزي بمجموع 32 نقطة، أما يونايتد فيأتي سادسا بمجموع 21 نقطة.

وفاز سيتي بالدوري الانجليزي ثلاث مرات، منذ آخر تتويج حققه يونايتد عام 2013.

وقال سولشاير إنه لا يزال يعتقد أن يونايتد أكبر من سيتي. وأضاف: "لا جدال أنهم متقدمون عنا بكثير في ترتيب الدوري، ولكن ماذا نفعل؟ هل نستسلم، ولا نتحداهم".

ولكن بالنسبة للألقاب، لا يزال الطريق طويلا أمام سيتي ليلتحق بيونايتد. ولكن سيتي بدأ يقترب من غريمه في الجانب المالي.

أما غوارديولا فيرى أن عدد الألقاب وحده لا يكفي ليصبح الفريق كبيرا.

ويقول محرر السؤون الرياضية في بي بي سي، سيمون ستون، إن جماهير سيتي التي كانت تحلم باللقب عقدين من الزمن دونأن ترى حلمها يتحقق كانت أيضا تعتبر فريقها كبيرا طوال تلك المدة.

ويقول غوارديولا: "بالنسبة لجماهير يونايتد فريقهم هو الأكبر. وكذلك ترى جماهير سيتي فريقها. لا يهم عدد الألقاب التي حصل عليها الفريق، إنما هو إحساس الجماهير بفريقها".

ويضيف: "تعلمت في سيتي وتاريخ الفريق أن دعم الجماهير في الأوقات الصعبة كان أكبر مما هو عليه اليوم".

وتابع يقول: "إذا نظرنا إلى عدد الألقاب، يونايتد أفضل بكل تأكيد. الأرقام واضحة، لا جدال فيها. ولكننا نعمل من أجل تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، وبالنسبة لجماهير سيتي فريقنا هو الأفضل دائما".

ومنذ أن توقف مدرب يونايتد سير أليكس فيرغسون عن التدريب عام 2013، فاز يونايتد بسبع مباريات أمام سيتي، بينما جمع سيتي 91 نقطة أكثر من يونايتد في الدوري الانجليزي خلال المواسم الستة الماضية.

ويتقدم سيتي هذا الموسم بـ 11 نقطة على يونايتد في الدوري الانجليزي، ويقول سولشكاير: "هدفنا هو تضييق الفارق وتجاوز الفرق التي تتقدم علينا، فلدينا الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق ذلك".

وأضاف: "منذ أن جئت غادر سبعة لاعبين من ذوي الخبرة. فعلينا أن نعيد بناء الفريق وتغيير الثقافة".

وتابع يقول: "علينا تعزيز الفريق من حيث النوعية والتجربة. وعندما يتوفر لنا هؤلاء اللاعبون أنا متأكد أن الفارق سيتقلص".

ويعني هذا البحث عن مهاجمين يتميزون بالسرعة.

وهذا ما أشار إليه مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، بعدما انهزم فريقه أمام يونايتد. وكذلك قال مدرب سيتي غوارديولا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مدرب مانشستر يونايتد السابق، أليكس فيرغسون يحمل كأس الدوري الانجليزي

المواجهات بين الفريقين

فاز سيتي الموسم الماضي مرتين الأوى بنتيجة 3 مقابل 1 و الثانية بنتيجة 2 مقابل 0. وكان فريق يفوز على يونايتد بفارق هدفين أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الممتاز هو ليفربول من 1978 إلى 1979.

هذه هي المواجهة 149 بين الفريقين. فاز يونايتد 56 مرة، وفاز سيتي 45 مرة، وانتهت 47 مباراة بالتعادل.

مانشستر سيتي

انهزم سيتي في ملعبه أمام ولفرهامبتون في أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يسبق له أن انهزم في ملعبه مرتين في موسم واحد منذ تولى غوارديولا تدريبه.

خسر 5 نقاط في ملعبه أمام الفرق الستة الكبرى هذا الموسم، وهو عدد النقاط التي خسرها في ملعبه خلال كل الموسم الماضي.

خسر سيتي 13 نقطة في جميع المباريات حتى الآن هذا الموسم، وكان قد خسر 16 نقطة خلال مباريات الموسم الماضي كله، و14 نقطة خلال الموسم الذي قبله.

ولم يحافظ سيتي على شباكه نظيفة في 8 مباريات في جميع المنافسات.

لم يسجل غابريال جيسوس في 10 مباريات في جميع المنافسات في ملعب سيتي منذ مارس/ آذار.

مانشستر يونايتد