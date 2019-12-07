مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بعد المباراة بالفوز الكبير على السيتي غريمهم التقليدي

حسم مانشستر يونايتد ديربي مدينة مانشستر بهزيمة غريمه التقليدي مانشستر سيتي على ملعبه "الاتحاد" بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة مثيرة وحماسية بالجولة الـ 16 للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

ونجح يونايتد في السيطرة على المباراة وخرج فائزا كما وعد مدربه، أولي غونار سولشاير، الجماهير.

وقال سولشاير قبل المباراة إن فريقه "أكبر من غريمه مانشستر سيتي"، على الرغم من مركزه المتأخر عنه في ترتيب الدوري الانجليزي.

أحرز يونايتد الهدف الأول في الدقيقة 22 من ضربة جزاء حصل عليها وسددها اللاعب ماركوس راشفورد، بعد احتكام حكم المباراة إلى تقنية "الفار" والتأكد من عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف رفع راشفورد رصيده إلى 10 مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

وفي خضم محاولات السيتي لإدراك التعادل باغته اليونايتد بالهدف الثاني في الدقيقة 28، من هجوم معاكس سريع استغله الفرنسي أنتوني مارسيال، ليسدد كرة سريعة وقوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 47 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد الاحتكام لتقنية "الفار"، في أعقاب ادعاء لاعبي السيتي بوجود لمسة يد من مدافع يونايتد في منطقة الجزاء.

في الدقيقة 84 يعود مانشستر سيتي إلى المباراة ويحرز هدفه الأول من ضربة ركنية وضعها المدافع الأرجنتيني أوتاميندي برأسه في الشباك.

وبهذه النتيجة واصل السيتي، بطل الدوري العام الماضي، مسلسل الأداء السيء هذا الموسم وتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثالث من 16 مباراة، بخسارة أربع مباريات والتعادل في أربع مباريات أخرى بينما لم يفز سوى في ثماني مباريات فقط.

بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة من 16 مباراة، وتقدم في الترتيب من السادس إلى المركز الخامس بعد تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 29.

ويحتل ليفربول قمة الدوري برصيد 46 نقطة، من 15 فوز وتعادل واحد مع مانشستر، وجاء ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

حقائق عن ديربي مانشستر

هذه هي المواجهة 149 بين الفريقين. وبنتيجتها يكون يونايتد قد فاز 57 مرة، وفاز سيتي 45 مرة، وانتهت 47 مباراة بالتعادل.

فاز سيتي على يونايتد الموسم الماضي مرتين الأولى بنتيجة 3 مقابل 1 و الثانية بهدفين نظيفين.

مانشستر سيتي

انهزم سيتي على ملعبه أمام ولفرهامبتون في أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يسبق له أن انهزم في ملعبه مرتين في موسم واحد منذ تولى غوارديولا تدريبه.

وخسر خمس نقاط في ملعبه أمام الفرق الستة الكبرى هذا الموسم، وهو عدد النقاط التي خسرها في ملعبه خلال الموسم الماضي كله.

خسر سيتي 13 نقطة في جميع المباريات حتى الآن هذا الموسم، وكان قد خسر 16 نقطة خلال مباريات الموسم الماضي كله، و14 نقطة خلال الموسم الذي قبله.

لم يحافظ سيتي على شباكه نظيفة في 8 مباريات في جميع المنافسات.

مانشستر يونايتد

خاض يونايتد أربع مباريات دون هزيمة، في أطول سلسلة مباريات نظيفة منذ تولي المدرب أولي أونار سولشاير، بصورة دائمة.

ولكن يونايتد فاز بمباراة واحدة فقط في 11 مباراة خارج ملعبه بالدوري الانجليزي.

لم يحافظ على شباكه نظيفة في 12 مباراة في الدوري الممتاز، وهي أطول سلسلة منذ 33 عاما.

لم ينهزم يونايتد في آخر 5 مباريات أمام الفرق الخمسة الكبرى.