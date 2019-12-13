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مدد ليفربول عقد مديره الفني، يورغن كلوب، حتى عام 2024.

وانضم كلوب إلى ليفربول في أكتوبر/تشرين الأول 2015. ثم وقع عقدا جديدا مدته ست سنوات في يوليو/تموز 2016، ثم وافق على على تمديد العقد مرة أخرى.

وفاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حل في المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه، إذ يحاول الفريق الفوز بلقب الدوري الذي غاب عنه منذ عام 1990.

وقال كلوب، البالغ من العمر 52 عاما، للموقع الرسمي لليفربول إن "هذا النادي مكان جيد، ولا يمكنني تخيل مغادرته".

وأضاف: "بالنسبة لي، هذا تأكيد على هدفي من تدريب الفريق، القائم على إدراكي لما تشاركنا في تحقيقه حتى الآن، وما يمكن أن نحققه في المستقبل".

"وعندما أرى تطور النادي واستمرار العمل الجماعي، أشعر أنه لا خيار سوى أن تزيد إسهاماتي."

كما قال المدرب الألماني إن الجماهير "ترى ما يحدث في الملعب كمقياس لتطورنا. ورغم أن هذا المقياس هو الأفضل، إلا أنه ليس الوحيد. رأيت التزام جميع الأطراف، بداية من مالكي النادي ومرورا بكل الوظائف التي يمكن أن تتخيلها".

وتابع: "عندما اتصل بي النادي لأول مرة في خريف عام 2015، شعرت أننا (كلوب والنادي) مثاليان لبعضنا البعض. والآن أشعر أنني لم أعط هذا الإحساس قدره".

وأوضح كلوب قائلا "لولا قناعتي التامة بأن التعاون متبادل من الطرفين، لما تمكنت من الالتزام مع النادي حتى عام 2024. ولولا هذه الثقة، لما وقعت مرة أخرى".

وخسر ليفربول مباراة واحدة في الموسم الماضي من الدوري الانجليزي الممتاز. وحصل على 97 نقطة، لكنه خسر اللقب لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

ولم يخسر الفريق أي مباراة في الموسم الجديد حتى الآن، إذ خاض 16 مباراة، فاز في 15 منها وتعادل في واحدة. ويبتعد الفريق عن ليستر سيتي الذي يحل في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط، وتفصله 14 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحل في المركز الثالث.

ويستضيف ليفربول فريق واتفورد على ملعبه يوم السبت القادم، قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كما أحرز النادي تقدما في المراحل الأولى من دوري أبطال أوروبا، في محاول للاحتفاظ باللقب الذي حصل عليه في يونيو/حزيران الماضي، بعد مباراة النهائي أمام توتنهام التي أُقيمت في العاصمة الأسبانية مدريد.