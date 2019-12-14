مصدر الصورة Getty Images Image caption غوميز سجل هدف الفوز للهلال السعودي

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله الفرنسي بافيتمبي غوميز.

وسيقابل الهلال، بطل أسيا، فلامنغو البرازيلي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، يوم الأربعاء مع مونتيري المكسيكي الذي تأهل أيضا إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على السد القطري 3-2.

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وتمكن غوميز، المحترف في صفوف الهلال، من إحراز هدف المباراة الوحيد بعد ثماني دقائق فقط من نزوله بعد أن كان على مقعد البدلاء.

وشهدت مباراة الهلال والترجي، التي أقيمت على ملعب السد بالعاصمة القطرية الدوحة، طرد لاعب الهلال محمد كانو، قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، بعد حصوله على انذارين في أقل من ثلاث دقائق.

ومع ذلك، لم يتمكن الترجي التونسي من إيجاد هدف التعادل.