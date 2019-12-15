بسبب أوزيل .. تلفزيون الصين يرفض بث قمة آرسنال ومانشستر

مصدر الصورة Getty Images Image caption تنصل الأرسنال من تصريحات أوزيل، واصفها بأنها دائما ما تكون سياسية

قررت قناة تلفزيون سي سي تي في الصينية عدم بث مباراة فريق الأرسنال الإنجليزي التي من المقرر أن يخوضها الأحد بعد تعليقات كتبها لاعب وسط النادي الإنجليزي، مسعود أوزيل، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر أوزيل في حسابه على تويتر تغريدة عن معاملة أقلية الإيغور المسلمة في الصين.

ونأى نادي الأرسنال بنفسه عن وجهات النظر التي ينشرها اللاعب الألماني على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة آرائه بأنها "دائما سياسية وكأنه منظمة".

ووصفت صحيفة غلوبال تايمز الصينية تصريحات أوزيل بأنها "زائفة"، زاعمة أنها أثارت استياء "السلطات المعنية بكرة القدم".

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم إن تصريحات لاعب الأرسنال "غير مقبولة" وقد "أضرت بمشاعر الجماهير الصينيين".

وأعلنت شبكة التلفزيون الصينية سي سي تي في إنها ستنقل مباراة توتنهام أمام وولفز بدلا من النقل الحي لمباراة الأرسنال أمام مانشستر سيتي.

وفي تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصف أوزيل، وهو مسلم، أقلية الإيغور الصينية بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد"، منتقدا الصين وصمت المسلمين على ما يتعرضون له.

ونفت الصين أن تكون هناك معاملة سيئة للإيغور المسلمين في البلاد.

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لكن جماعات حقوقية تقول إن حوالي مليون شخص - أغلبهم من أقلية الإيغور المسلمة - يُرجح أنهم تعرضوا للاعتقال دون محاكمة في بعض السجون شديدة الحراسة.

في المقابل، تزعم السلطات الصينية إنهم "يتلقون التعليم في مراكز التأهيل المهني" في إطار مكافحة التطرف الديني العنيف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرض الاتحاد الأمريكي لكرة السلة لخسائر مالية عقب نشر مدرب فريق كرة سلة أمريكي تصريحات أثارت أزمة في العلاقات الأمريكية مع الصين.

وأعلن داريل موراي، المدير الفني لفريق هاوستون روكيتس الأمريكي لكرة السلة، دعمه للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.

نتيجة لذلك، علقت شركات صينية العمل بموجب اتفاقيات رعاية وبث مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة.