مصدر الصورة Getty Images Image caption هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها زين الدين زيدان وبيب غوارديولا في مباراة تنافسية

في قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد الإسباني، بينما يواجه حامل اللقب، ليفربول الإنجليزي، نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

أما نادي توتنهام اللندني، فسيواجه نادي لايبزيغ الألماني، بينما سيتقابل تشيلسي اللندني مع بايرن ميونيخ الألماني في تكرار لنهائي عام 2012.

وسيواجه نادي باريس سان جرمان نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بينما سيتقابل ناديا برشلونه الإسباني ونابولي الإيطالي.

وستجرى مباريات الذهاب في الـ 18 والـ 19 وال 25 والـ 26 من شباط / فبراير المقبل، بينما ستجرى مباريات الإياب في الـ 10 والـ 11 والـ 17 والـ 18 من آذار / مارس.

وستجرى المباراة النهائية على أرض ملعب أتاتورك في اسطنبول في الـ 30 من أيار / مايو المقبل.

ويعد لقاء مانشستر سيتي مع الريال أول مواجهة تنافسية بين زين الدين زيدان وبيب غوارديولا الفائزان باللقب لعدة مرات.

فزيدان فاز بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات مع النادي الملكي، أما غوارديولا ففاز به في عامي 2009 و2011 مع نادي برشلونه.

وكان ذلك اللقب هو الأخير الذي فاز به غوارديولا، فقد دُحِر فريقه من قبل نادي توتنهام في الدور ربع النهائي العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، غيّر توتنهام مدربه موريسيو بوتشتينو الذي حل محله جوزيه مورينيو - الذي فاز بلقب دوري الأبطال مرتين مع نادي بورتو البرتغالي في عام 2004 وإنتر ميلان في عام 2010.

أما تشيلسي اللندني، فيواجه ندا عنيدا هو بايرن ميونيخ الذي سبق له أن فاز باللقب خمس مرات.