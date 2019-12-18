برشلونه يقابل الريال في الكامب نو في "كلاسيكو" تهيمن عليه الخلافات السياسية

مصدر الصورة AFP Image caption لقاء الجبابرة: زين الدين زيدان وفيديركو فالفيرده

يلتقي مساء الأربعاء على أرض ملعب الكامب نو في برشلونه فريقا ريال مدريد وبرشلونا في مباراة "كلاسيكو" أجلت أكثر من مرة نتيجة الوضع السياسي في كتالونيا.

وكان من المقرر أن تجرى المباراة بين الفريقين الكبيرين في الـ 26 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ولكنها أجلت نتيجة الاحتجاجات الصاخبة التي شهدها إقليم كتالونيا في ذلك الحين، والتي شهدت أعمال عنف بين المحتجين الكاتالونيين الداعين لاستقلال إقليمهم عن اسبانيا، ورجال الشرطة.

وقال مسؤولون يوم الأربعاء إن السلطات ستنشر نحو 3 آلاف رجل شرطة ومقاولين أمنيين لفرض الأمن أثناء مباراة اليوم التي ستنطلق في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وقال ميكيل بوش، مسؤول الشؤون الداخلية في إقليم كاتالونيا للصحفيين إن الشرطة "ستضمن سير المباراة بشكل طبيعي وأمن المشاهدين خارج الملعب وداخله".

مصدر الصورة Reuters Image caption كريم بنزيمة أثناء التدريب للكلاسيكو

يذكر أن نشر هذا العدد الكبير من رجال الأمن في المباريات التي تعد "خطيرة" يعد أمرا طبيعيا، ولكن في هذه المباراة أستقدم "المئات" من عناصر الأمن نتيجة الدعوة التي أصدرتها حركة "تسونامي الديمقراطية" الداعية لإنفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وأضاف المسؤول الأمني أن رجال الأمن سيحرسون المنطقة المحاذية لملعب الكامب نو بدءا من صباح الأربعاء لضمان دخول اللاعبين والمسؤولين والمشاهدين إلى الملعب دون عوائق.

كما سيقومون باغلاق المنافذ المحيطة بالملعب لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.

مصدر الصورة EPA Image caption نجما برشلونه ليونيل ميسي ولويس سواريز أثناء التدريب للكلاسيكو

يذكر أن المظاهرة التي دعا إليها أنصار استقلال كتلانويا هي أحدث مظاهرة منذ إندلاع الاحتجاجات قبل شهرين عندما قررت المحكمة الإسبانية العليا سجن 9 من دعاة اإنفصال كتلاونيا للدور الذي قاموا به في محاولة الإنفصال في عام 2017.

يذكر أن نادي برشلونه له صلة بدعوات إستقلال كتالونيا منذ أمد بعيد، أما الريال فيراه العديد من الكتلانويون على أنه امتداد لسطوة الحكومة الإسبانية في مدريد.

البطولات المباريات التي خاضتها الفرق فوز للريال فوز لربشلونه المباريات التي انتهت بالتعادل الدوري الإسباني 179 72 72 35 كأس ملك إسبانيا 36 12 16 8 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 مسابقات أخرى 20 8 6 6

ورغم أن كل "أل كلسيكو" يعتبر حدثا مهما، سيكون لقاء اليوم استثنائيا، إذ سيشارك فيه فرانكي دي يونغ وأنطوان غريزمان للمرة الأولى في صفوف برشلونه، ونفس الشيء ينطبق على أنسو فاتي وكارليس بيريز بالنسبة للريال.

وقال الهولندي دي يونغ إنه "متحمس جدا" للعب في ألكلاسيكو، مضيفا أن اللعب ضد ريال مدريد "هو أمر متميز في كل الأحوال".