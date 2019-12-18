برشلونه يقابل الريال في الكامب نو في "كلاسيكو" تهيمن عليه الخلافات السياسية
يلتقي مساء الأربعاء على أرض ملعب الكامب نو في برشلونه فريقا ريال مدريد وبرشلونا في مباراة "كلاسيكو" أجلت أكثر من مرة نتيجة الوضع السياسي في كتالونيا.
وكان من المقرر أن تجرى المباراة بين الفريقين الكبيرين في الـ 26 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ولكنها أجلت نتيجة الاحتجاجات الصاخبة التي شهدها إقليم كتالونيا في ذلك الحين، والتي شهدت أعمال عنف بين المحتجين الكاتالونيين الداعين لاستقلال إقليمهم عن اسبانيا، ورجال الشرطة.
وقال مسؤولون يوم الأربعاء إن السلطات ستنشر نحو 3 آلاف رجل شرطة ومقاولين أمنيين لفرض الأمن أثناء مباراة اليوم التي ستنطلق في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.
وقال ميكيل بوش، مسؤول الشؤون الداخلية في إقليم كاتالونيا للصحفيين إن الشرطة "ستضمن سير المباراة بشكل طبيعي وأمن المشاهدين خارج الملعب وداخله".
يذكر أن نشر هذا العدد الكبير من رجال الأمن في المباريات التي تعد "خطيرة" يعد أمرا طبيعيا، ولكن في هذه المباراة أستقدم "المئات" من عناصر الأمن نتيجة الدعوة التي أصدرتها حركة "تسونامي الديمقراطية" الداعية لإنفصال كتالونيا عن إسبانيا.
وأضاف المسؤول الأمني أن رجال الأمن سيحرسون المنطقة المحاذية لملعب الكامب نو بدءا من صباح الأربعاء لضمان دخول اللاعبين والمسؤولين والمشاهدين إلى الملعب دون عوائق.
كما سيقومون باغلاق المنافذ المحيطة بالملعب لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.
يذكر أن المظاهرة التي دعا إليها أنصار استقلال كتلانويا هي أحدث مظاهرة منذ إندلاع الاحتجاجات قبل شهرين عندما قررت المحكمة الإسبانية العليا سجن 9 من دعاة اإنفصال كتلاونيا للدور الذي قاموا به في محاولة الإنفصال في عام 2017.
يذكر أن نادي برشلونه له صلة بدعوات إستقلال كتالونيا منذ أمد بعيد، أما الريال فيراه العديد من الكتلانويون على أنه امتداد لسطوة الحكومة الإسبانية في مدريد.
|البطولات
|المباريات التي خاضتها الفرق
|فوز للريال
|فوز لربشلونه
|المباريات التي انتهت بالتعادل
|الدوري الإسباني
|179
|72
|72
|35
|كأس ملك إسبانيا
|36
|12
|16
|8
|دوري أبطال أوروبا
|8
|3
|2
|3
|مسابقات أخرى
|20
|8
|6
|6
ورغم أن كل "أل كلسيكو" يعتبر حدثا مهما، سيكون لقاء اليوم استثنائيا، إذ سيشارك فيه فرانكي دي يونغ وأنطوان غريزمان للمرة الأولى في صفوف برشلونه، ونفس الشيء ينطبق على أنسو فاتي وكارليس بيريز بالنسبة للريال.
وقال الهولندي دي يونغ إنه "متحمس جدا" للعب في ألكلاسيكو، مضيفا أن اللعب ضد ريال مدريد "هو أمر متميز في كل الأحوال".