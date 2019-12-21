ليفربول بطلا لكأس العالم للأندية لأول مرة

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توج ليفربول الإنجليزي بلقب بطل كأس العالم للأندية المقامة في قطر بعد فوزه في النهائي على فلامنغو البرازيلي بهدف مقابل لا شيء.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحرز فيها ليفربول اللقب كما أصبح ثاني فريق انجليزي يفوز بالكأس بعد مانشستر يونايتد الذي حصل على اللقب عام 2008.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان فيرمينيو قد أضاع فرصة هدف في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد أن سدد كرة قوية ارتطمت في القائم.

بدأ ليفربول المباراة بقوة قبل أن يستعيد فلامنغو توازنه وتبادل السيطرة على المباراة.

وتعد أكثر لحظات المباراة إثارة في نهاية الشوط الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لليفربول قبل أن يلغي قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول مرر لاعب وسط ليفربول هندرسون الكرة إلى المهاجم السنغالي ماني الذي مررها بدوره إلى فيرمينيو فتخلص من مراقبه وسدد في المرمى البرازيلي محرزا هدف الفوز.