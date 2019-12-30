مصدر الصورة Reuters Image caption أظهر العديد من مشجعي ليفربول خلال مباراة فريقهم ضد ولفرهامبتون، أنهم سيحصدون لقب الدوري الممتاز.

"ثلاثون عاما من الألم"

ينتظر مشجعو ليفربول منذ عقود الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ). ورغم تصدر الريدز قمة الجدول هذا الموسم بفارق كبير (13 نقطة) عن أقرب منافسيه، لا يزال البعض متشككا وغير قادر على أن يرفع صوته ويقول "سوف نفوز بالبطولة".

ومع تخلف مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي بفارق 14 نقطة عن ليفربول محتلا المركز الثالث بالجدول، واتساع الفارق مع ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني إلى 13 نقطة، يتصدر الريدز قائمة الترشيحات للفوز بلقب الدوري، الذي لم يحققه منذ فوزه به قبل 30 عاما في موسم 1989-1990.

وأكد روبي سافاج، لاعب وسط ليستر سيتي السابق لبي بي سي، أن ليفربول حسم الأمر. وقال بعد فوزه بهدف نظيف على وولفز يوم الأحد، "لقد انتهى الأمر. ليفربول فاز باللقب".

واتفق معه مارك لورنسون، مدافع ليفربول السابق، وقال: "لن يخسروا الدوري من موقعهم هذا".

لكن الوضع مختلف بالنسبة للمشجعين، الذين يتذكرون أنهم اقتربوا من اللقب قبل ذلك ولم يحصلوا عليه.

خطأ ستيفن جيرارد الكبير ضد تشيلسي في موسم 2013-2014 تسبب في "فقدان" اللقب، بعد أن كان بعض مشجعي ليفربول يرددون أغنية "نحن سنفوز بالدوري"، قبل انطلاق المباراة.

وفي ختام الموسم الماضي 2018-2019، رأى المشجعون أن فريقهم بقيادة يورغن كلوب، سيخسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، بقيادة بيب غوارديولا.

وأضاع ليفربول البطولة الماضية رغم النتائج الممتازة والأداء الجيد حتى أنه خسر مباراة واحدة فقط طوال الموسم، وحصد 97 نقطة كانت كافية لتحقيق اللقب، لكن بالنسبة لآخر موسمين في الدوري الإنجليزي، كان الوضع مختلفا، فمانشستر سيتي حقق الموسم الماضي بـ 98 نقطة.

كما صادف ليفربول سوء حظ آخر يرتبط باحتفالات الكريسماس 25 ديسمبر/كانون الأول. فخلال 11 موسما ماضيا كان متصدر الدوري أثناء الكريسماس هو الفائز بالبطولة في نهاية الموسم، ما عدا ليفربول الذي تصدر الدوري في الكريسماس ثلاث مرات في هذه الفترة ولم يفز باللقب في النهاية.

لذلك، ليس من المستغرب أن يشعر جمهور الريدز بالقلق ويتعاملون بحذر مع الموقف الحالي خوفا من مصير سيء رغم تفوقهم في الكريسماس.

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يقول جوني، 40 عاما، أحد مشجعي ليفربول الذي عانى من فقدان اللقب بعد الاقتراب منه، إنها كانت بسبب "مباراة واحدة في كل مرة."

ولكن هناك جيل جديد من المشجعين الذين يحضرون مباريات ليفربول الآن وهم متفائلون.

إنهم يرون الثقة بل وحتى الغرور من المدافع فيرجيل فان ديك، عندما يقود رباعي خط دفاع الفريق.

إنهم يرون إيجابية وطاقة يورغن كلوب، على خط التماس وهي تبدو واضحة على لاعبيه، الذين سيركضون خلف كل كرة حتى آخر ثانية.

إنهم يرون بناء عقلية الفوز. فكابتن الفريق، جوردن هندرسون، رفع بالفعل كأس ثلاث بطولات هذا الموسم كان آخرها كأس بطولة العالم للأندية في قطر قبل أسابيع قليلة، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية.

قال ريس، 27 عاما، خارج ملعب إنفيلد يوم الأحد: "في حياتي لم أشهد فوز الفريق بالدوري الإنجليزي، لذلك لم أجرب شعور الفوز. لا أستطيع الانتظار لهذا اليوم. أتمنى أن يكون هذا العام".

وأضاف "الناس متشائمون. أعتقد، من الناحية الواقعية، لدينا بالتأكيد أفضل فريق. لقد قلت ذلك بصوت عال. أنا متفائل".

حتى الطفل دانيال، البالغ من العمر ثماني سنوات، واثق من الفوز بالدوري. وقال: "إنه (الدوري) في الحقيبة. لقد تعرض مانشستر سيتي لخسائر كثيرة. لقد هزمنا ليستر مرتين وليس هناك من ينافسنا على اللقب."

هناك إيمان بالفوز لدى مشجعي ليفربول في مدرجات إنفيلد. وكانوا فخورين بترديد أغنية "نحن أبطال العالم" في مباراتهم الأخيرة أمام وولفز. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع رددوا "نحن في صدارة الجدول".

مصدر الصورة Reuters Image caption يحاول كلوب الذي أوصل ناديه السابق بروسيا دورتموند إلى لقب الدوري الألماني، أن يكون أول مدير يوصل فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز منذ 30 عاما.

وقال المدرب الألماني للريدز يورغن كلوب، بعد المباراة الصعبة التي انتهت بالفوز بهدف واحد "كان يمكن للجمهور أن يبدو عصبيا لكنه لم يفعل، وهو أمر جيد".

وأضاف كلوب "أعتقد أن جمهورنا يشبه الفريق تماما"، "إنه غير مهتم باللحظة الحالية. لا يريد الاحتفال الآن."

وأكد المدرب أن الفريق سيقاتل حتى النهاية ويحقق الفوز. وقال "نحن وحدة. نحن نقاتل حتى يخبرنا شخص أن هذا يكفي (لقد فزتم بالبطولة). إن الأمر لا يتعلق باعتقادنا (أننا سنفوز). إنه لا يتعلق بمعرفة أو الرغبة في معرفة أن الأمر قد تم بالفعل (بل يجب الانتظار حتى يتم)."

وأظهر كلوب الكثير من الحذر حول التعامل مع المباريات والبطولة بشكل عام والانتظار حتى تحقيق اللقب.

وأضاف: "بالنسبة لوسائل الإعلام هي مجرد لعبة. هل تتخيل أنك ستسألني عما إذا كانت قد انتهت (تم تحديد الفائز)، وأن أجلس هنا وأقول لك (نعم، أعتقد أنها قد انتهت بالفعل). سيكون هذا هو الجنون. فالأمر لم ينته بعد."

وعلى الرغم من اتفاق الكثير من المشجعين مع حالة الحذر التي يعيشها مدرب ليفربول، هناك بالتأكيد القليل منهم تجرأ يوم الأحد وأصبح على قناعة بأن البطولة هذا الموسم من نصيبهم.