مصدر الصورة EA Image caption تشكيلة فريق فيفا 20

أعلنت شركة إي أيه سبورت عن تشكيلة فريق العام في لعبة فيفا 20، وقد خلت من لاعبين بارزين من أمثال محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وبدلاً من اللاعبين البارزين تألفت تشكيلة هجوم الفريق من اللاعبين ساديو ماني وليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وقد اُختير خمسة لاعبين في الفريق من لاعبي نادي ليفربول من أصل 55 لاعبا ضمتهم القائمة القصيرة التي فرزت بعد تصويت عبر الإنترنت لممارسي اللعبة.

كما ضمت تشكيلة الفريق لاعبين من فريق نادي برشلونة.

ويسعى مصممو اللعبة إلى اختيار لاعبين من جميع أنحاء العالم ممن حققوا أداءً جيداً في لعبة كرة القدم خلال العام الماضي.

وكان فريق ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الحالي، قد توج بلقبي بطولة كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا في عام 2019.

وشهد العام الماضي قيادة رونالدو لنادي يوفنتوس للفوز بلقب الدوري في إيطاليا، كما قاد منتخب البرتغال إلى كأس الأمم الأوروبية وأحرز هدفه الدولي التاسع والتسعين، بيد أن كل هذه الإنجازات لم تكفل له مكانا في تشكيلة فريق فيفا، بحسب اختيارات ممارسي اللعبة.

وكان السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، تفوق على زميله في النادي محمد صلاح والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019. وكان صلاح قد توج بالجائزة نفسها في العامين السابقين.

ولم يظهر اسم صلاح في اختيارات منتخب اللعبة على الرغم من انفراده بجائزة الحذاء الذهبي، بوصفه أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، وإدراجه ضمن قائمة مجلة تايم الأمريكية للشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، فضلاً عن تجاوز قيمته السوقية، مبلغ 135 مليون جنيه استرليني.

وفي تصنيفات بطاقات اللعبة حصل لاعب ليفربول، ماني، ولاعب باريس سان جيرمان، مبابي، ولاعب برشلونة ليونيل ميسي على النقاط التالية على التوالي 97 و98 و 99.

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محمد صلاح ورياض محرز ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2019

مصدر الصورة Getty Images Image caption كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ليسا على قائمة اللاعبين لهذا العام

فريق فيفا 20 لهذا العام

المهاجمون:

ساديو ماني - ليفربول

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي - برشلونة

الوسط:

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

فرانكي دي يونغ - برشلونة

نغولو كانتي - تشيلسي

المدافعون:

ترنت ألكساندر أرنولد - ليفربول

فيرجيل فان دايك - ليفربول

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

أندرو روبرتسون - ليفربول

حارس مرمى:

أليسون (أليسون بيكر) - ليفربول

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