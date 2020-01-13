مصدر الصورة Sarah Greaves Image caption ظل باري غريفز مشجعا لفريق نوريتش سيتي لأكثر من 70 عاما

خصص مُسن بريطاني في وصيته قبل وفاته مبلغ 100 جنيه إسترليني لشراء مشروبات للاعبي فريقه المفضل، نوريتش سيتي، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومات باري غريفز عن عمر يناهز 83 عاما، بعدما ظل حريصا على حضور مباريات نوريتش سيتي، حتى بالرغم من كبر سنه، برفقة ابنتيه وأحفاده.

ونشر نادي نوريتش، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة للاعبين وهم يرفعون الكؤوس تحية للمشجع الوفي الذي توفي يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت ابنته سارة لبي بي سي إنها تلقت عددا هائلا من الرسائل من مشجعين للنادي من بريطانيا وأوروبا، وحتى أمريكا اللاتينية.

وتروي كيف أن غريفز قضى عيد الميلاد مع العائلة، حيث ظل مرتديا قبعة تحمل شعار النادي طوال اليوم.

وبعد ثلاثة أيام، كان الفريق يستعد لخوض مباراة. وكالعادة، استعدت سارة وأولادها لحضور المباراة، وذهبوا لاصطحاب والدها. لكنه كان قد مات وهو يستعد للذهاب إلى الملعب.

والتفتت سارة إلى أولادها وسألتهم ماذا يريدون أن يفعلوا، فأجابوا بإجماع "سنذهب إلى المباراة، لأن جدنا كان سيريدنا أن نذهب".

مصدر الصورة Sarah Greaves Image caption أمضى غريفز عيد الميلاد مع عائلته مرتديا قبعة تحمل شعار نوريتش سيتي

وبالنسبة لغريفز، احتلت عائلته أولوية في حياته، وكذلك كرة القدم.

ودأبت سارة، البالغة من العمر 45 عاما، وأختها التي تكبرها بخمس سنوات على مرافقة والدهما إلى مباريات كرة القدم منذ الصغر. وحتى عندما كبرت سارة وأصبحت لها عائلة مستقلة وانتقلت لتعيش في لندن، حافظت على عادة والدها فكانت تسافر إلى مدينة نوريتش لمشاهدة مباريات فريق والدها المفضل.

وتذكر أن ابنتها البكر حضرت أول مباراة لها مع جدها وعمرها 6 أسابيع. ثم أصبحت هي وأطفالها وأختها من المشجعين الذين يشترون تذكرة سنوية لحضور جميع مباريات الفريق.

وتقول إن تردي صحة والدها في العامين الأخيرين جعلا من الصعب عليه حضور جميع المباريات، إذ أنه كان يحتاج إلى غسيل الكلى. ولكن المرض لم يمنعه تماما من متابعة فريقه. فقد طلب تغيير موعد حصص غسل الكلى حتى يتمكن من الذهاب إلى الملعب.

وكان يمازح أبناءه بأنه سيترك في وصيته مالا للاعبين، وكان الجميع يضحكون من كلامه. ولهذا لم تصدق سارة عينيها عندما قرأت الوصية، التي يقول فيها إن "المبلغ مقابل ما قدموه من ترفيه في الأوقات السعيدة والصعبة، وإن هذا العام كان مزيجا بين فرحة الصعود ومعاناة الصراع من أجل البقاء في الدوري الممتاز".

ومن المقرر أن تقام جنازة غريفز يوم 20 يناير/ كانون الثاني. وقد أوصى بأن يرتدي المشيعون ألوانا زاهية، وألا تكون الجنازة في يوم مباراة لفريقه المفضل.