مصدر الصورة Getty Images Image caption يرى سولشار أن مان يونياتد لا يحتاج إلى تغيير شامل

ألغى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خططا لإقامة معسكر تدريب في منطقة الخليج كان مقررا خلال فترة التوقف الشتوي بسبب مخاوف أمنية بشأن الأوضاع في المنطقة.

ومن المقرر ألا يخوض مان يونايتد أي مباريات لمدة 16 يوما هي الفاصلة بين مباراته أمام ولفز الإنجليزي في الأول من فبراير/ شباط المقبل، ولقائه مع تشيلسي في 17 من نفس الشهر.

ويخطط المدير الفني لفريق مان يونايتد غونار سولشار لمنح لاعبيه راحة لعدة أيام قبل الدخول في معسكر تدريبي.

وبينما لم تُحدد وجهة المعسكر بعد، تأتي قطر ودبي على رأس قائمة الدول المرشحة لإقامته.

واختار سولشار دبي لتكون مقرا لمعسكر تدريب فريقه في يناير/ كانون الثاني ثم أرسل عددا من اللاعبين إلى هناك مرة ثانية في نوفمبر/ تشرين الأول العام الماضي خلال فترة التوقف الدولية.

وسبق أن اختار مان يونايتد أكاديمية أسبير لكرة القدم في قطر لإقامة معسكر تدريب شتوي.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة عقب مقتل قائد عسكري إيراني بارز في العاصمة العراقية بغداد في غارة جوية بطائرة بدون طيار أمريكية. كما أُسقطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار في طهران، مما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقرر سولشار أن يكون المعسكر التدريبي الشتوي داخل أوروبا، غالبا في إسبانيا أو البرتغال، استعدادا للمرحلة المتبقية من مباريات الموسم الحالي التي تتضمن مباراة في الدور 32 من الدوري الأوروبي أمام كلاب بيرغز البلجيكي.

ولدى سؤاله عن سبب العدول عن إقامة معسكر تدريب في منطقة الخليج، قال المدير الفني لليونايتد: "نعم، هناك أشياء كثيرة قد تثير قلقي بخلاف كرة القدم".

وأضاف: "كنا نخطط للذهاب إلى الشرق الأوسط، لكن ذلك لن يحدث وسوف نبقى في أوروبا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption لا يرى سولشار أن منافسة اليونايتد على اللقب الموسم المقبل هدفا واقعيا

وأشارت نشرة السفر الأحدث لوزارة الخارجية البريطانية إلى أهمية أن يلتزم المسافرون البريطانيون إلى قطر "اليقظة" في ظل "تصاعد تهديدات هجمات إرهابية تستهدف مصالح المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين حول العالم".

"الصغار هم قوام الفريق"

يحتل مان يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي بفارق 27 نقطة عن متصدر البطولة ليفربول الذي يلتقيه في استاد أنفيلد الأحد المقبل بعد مباراة اليونايتد أمام ولفز التي تُقام الأربعاء.

وأشار المدير الفني لمانشستر يونياتد إلى أنه يركز على المنافسة على اللقب في الموسم المقبل، لكنه أضاف: "لا أقول أن هذا هدفا واقعيا."

وقال: "نحن متراجعون جدا عن صاحب المركز الأول الذي نلتقيه الأحد المقبل، وسوف نرى أين نحن منهم."

وأضاف: "لكن مع التوقيع مع لاعبين جدد والتحسن الذي يحرزه اللاعبون الحاليون، نريد أن نحقق ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة."

ورجح المدرب النرويجي أن أداء اللاعبين صغار السن في مان يونايتد أظهر أن النادي لا يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة."

وأكد أنها "مجموعة يمكن العمل معها، وسوف يظهرون كل ما لديهم. وهم قوام الفريق في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أنه رغم الحاجة الماسة إلى ضم عدد من اللاعبين للفريق وتعزيز أداء اللاعبين الحاليين، "لا تزال المجموعة الأساسية موجودة."