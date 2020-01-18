مصدر الصورة PA Media Image caption غوارديولا سيستمر مع مانشستر سيتي ولن يغادر الفريق حتى لو كانت النتائج غير جيدة

أكد بيب غوارديولا، أنه لن يغادر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي "وسيواصل تدريب الفريق الموسم المقبل بنسبة 100 في المئة"، رغم تعادل الفريق مع ليستر سيتي السبت.

وحقق غوارديولا نتائج مميزة مع السيتي. كان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ" الموسمين الماضيين. ورغم التعثر قليلا هذا الموسم، فإنه يضمن المركز الثاني حتى الآن، خلف ليفربول.

وأدى هذ التعثر خلال الموسم الحالي في زيادة التكهنات حول إمكانية رحيل المدرب الإسباني قريبا، رغم أن عقده مع السيتي مستمر ينتهي 2021.

لكن غوارديولا قطع الشك باليقين وأعلن السبت، قبل لقاء فريقه مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، أنه لن يغادر. وقال: "ما لم يقيلوني، فأنا باقٍ بنسبة 100 في المئة".

وانتهت مباراة السيتي مع كريستال بالاس بالتعادل بهدفين لكل فريق، السبت في الجولة 23 من الدوري الإجليزي الممتاز.

وكان السيتي في المركز الثالث بالدوري، قبل أن يسحق أستون فيلا بسداسية ويصعد إلى المركز الثاني متقدما على ليستر سيتي، الذي يشغل المركز الثالث.

كما تغلب على غريمه في ديربي مانشستر، مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

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وأوضح غوارديولا أنه قرر البقاء لأمور أخرى وليس النتائج الجيدة أخيرا. وأضاف "هذا ليس لأننا فزنا في آخر مباراتين، حى لو كانت الأمور سيئة، فأنا لن أذهب إلى أي مكان".

وأضاف: "لا يوجد مدرب يفوز طوال الوقت. أستمتع بالعمل مع هؤلاء اللاعبين. لقد خسرنا بعض المباريات، لذلك فالأمر بسيط، نحتاج إلى معرفة ما يمكننا القيام به بشكل أفضل."

يحتفل غوارديولا بعيد ميلاده رقم 49 السبت، ما يعني أنه أصغر بحوالي 23 عاما من مدرب كريستال بالاس روي هودجسون، 72 عاما، الذي قابله السبت على ملعب الاتحاد.

كان غوارديولا في الخامسة من عمره فقط عندما بدأ هودجسون مسيرته الإدارية في نادي هالمستاد السويدي.

ويتعجب غوارديولا كيف تمكن هودجسون مدرب منتخب إنجلترا السابق، من الحفاظ على حماسته تجاه كرة القدم، على الرغم من أن شيلا زوجة هودجسون، قد لا تكون راضية عن تقييم غوارديولا.

وقال "أعتقد أنه عندما تمارس التدريب في سن 72 عاما، يجب أن يكون هذا سببا للملل في المنزل".

وأضاف غواردويلا: "مهنتنا رائعة. أنت تعمل مع الشباب والرياضيين، وفي مجال منافسة. كل لعبة مختلفة. ربما هذا هو السبب في قيام روي والمديرين الكبار الآخرين بذلك. لن أتقاعد الأسبوع المقبل أو العام المقبل لكنني لا أعتقد أنني سأظل مدربا حتى أصل إلى هذا العمر".