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تواصل لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، تقدمها في بطولة أستراليا المفتوحة؛ إذ أصبحت اليوم أول لاعبة عربية تصل إلى ربع نهائي هذه البطولة التي تعد واحدة من أكبر أربع بطولات في العالم في كرة المضرب.

وفازت اللاعبة التونسية، ذات الـ 25 عاما، على الصينية، وانغ كيانغ، ومن قبلها الدنماركية، كارولاين فوزنياكي، التي كانت في السابق المصنفة الأولى عالميا.

وكانت الصينية، وانغ كيانغ، قد حققت مفاجأة عندما أخرجت اللاعبة الأمريكية الشهيرة، سيرينا ويليامز، من البطولة.

وقالت أُنس "إنني أرتجف، لا أستطيع وصف المشاعر التي تعتريني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتفخر اللاعبة الشابة بأنها "تحاول أن تكون مصدر إلهام للكثيرين في تونس والبلدان العربية، وخاصة الإفريقية منها. أنا فعلتها. الأمر ليس مستحيلا"، كما قالت في مؤتمر صحفي، لتضيف ضاحكة "تدربت في تونس منذ عمر الثاالثة. أنا منتج تونسي 100 في المئة".

وتمكنت أنس في عام 2017 من دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم، وعام 2018 انضمت لقائمة أفضل 60 لاعبة، كما تمكنت عام 2019 من الوصول إلى رقم 51 في سبتمبر/أيلول - أعلى تصنيف لها منذ احترافها عام 2010.

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"مباراة ثأرية"

وكانت أُنس قد هزمت الدنماركية، كارولاين فوزنياكي، في مباراة، كانت آخر مباراة رسمية للأخيرة قبل اعتزالها الذي أعلنته نهاية العام الماضي.

وقالت لراديو موزاييك التونسي إنّ فوزها على فوزنياكي ضمن الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة "لم يكن سهلا".

وفي نهاية المباراة، وبعد إعلان النتيجة قالت أُنس إن فوزنياكي "مصدر إلهام لها" وإنها كانت "محظوظة جدا" لأنها لعبت ضدها في مباراتها الأخيرة.

وتلتقي أُنس جابر في دور الثمانية مع صوفيا كينين، المصنفة 14 والتي فازت على مواطنتها الأمريكية، كوكو جوف.

وكانت كوكو قد فاجأت العالم العام الماضي عندما فازت على فينوس ويليامز بنتيجة مجموعتين دون مقابل، خلال الأدوار التمهيدية في بطولة ويمبلدون في إنجلترا.

وستكون المباراة "ثأرية" لجابر لأنها كانت قد خسرت أمام كينن في دورة هوبارت الأسترالية العام الماضي، وانسحبت أمامها في مايوركا الإسبانية.

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واستعرض موقع يوروسبورت العربي أبرز لاعبي التنس العرب المحترفين، وهم: المصري اسماعيل الشافعي، أول لاعب عربي يحترف التنس ويصل إلى بطولة عالمية، واعتزل عام 1983، والمغربي هشام ارازي ووصل إلى المركز رقم 22 على مستوى العالم، والمغربي يونس العيناوي وكان عمره 32 عندما وصل إلى ترتيب 14، والمغربي كريم العلمي وترتيبه كان الـ 25، والتونسي مالك الجزيري الذي احترف بعمر الـ 29 ولا يزال اليوم مشاركا في البطولات العالمية للكرة الصفراء.

أما ضمن اللاعبات العربيات اللاتي وصلن للعالمية، فهناك التونسية، سليمة صفر، وهي من مواليد 1977.