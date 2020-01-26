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قُتل كوبي براينت، أحد أفضل لاعبي كرة السلة في التاريخ، في حادث تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مسؤولون بمدينة كالاباساس إن أربعة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى كوبي، قتلوا أيضا عندما ارتطمت الطائرة بجانب تل.

وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، خمس مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية في الأولمبياد.

وكان يبلغ من العمر 41 عاما.

واشتهر كوبي بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز في عام 2006، وهو ثاني أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد في مباراة في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

واعتزل اللعب في عام 2016، وذلك بعد 20 موسما في صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز.

ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات في مجال الإعلام والأعمال.